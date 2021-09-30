ماذا ننتظر من البرلمان في دورته الجديدة؟.. فيديو

قالت نشوي الشريف عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب كان ما يشغل جميع النواب به هو الخروج بأكبر قدر ممكن من القوانيين الهامة والتي تحدث تغير إيجابي في الشارع المصري .



وأضافت نشوي الشريف خلال لقائها في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ،أن لجنة القوي العاملة منذ انعقاد الدور الأولي وهي تعمل بقوة وأصدرت العديد من القوانيين التي كان ينتظرها اي عامل في الدولة منذ زمن بعيد ، مشيرة إلي أن قانون فصل متعاطي المخدرات من وظيفته كان من اهم القوانين التي أصدرتها اللجنة .



ومن جانبه أوضح أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان تعمل علي تمكين الشباب وعلي المرآه وعلي ذوي الإعاقة ، مؤكدا أن التضامن الأن تعمل علي قانون حقوق المسنين وهذا لانهم لهم حقوق ويجب عليهم ممارستها ومنها الحقوق السياسية وأنشطة رياضية .

وفي ذألك السياق تابعت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الجميع كان ينظر إلي اللجنة بكثب لمعرفة ما الذى ستقوم به علي ارض الواقع للمواطنين ، مؤكدة أن هناك الكثير من الملفات قمنا بالعمل عليها بالتوازي مع جائحة كورونا منها ملف التأمين الصحي الشامل .