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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف في الدقيقة 90+.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لتخطي فياريال

صدى البلد

حقق مانشستر يونايتد، فوزا قاتلا من أمام نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل فياريال، هدف التقدم عن طريق “باكو ألكاسير” في الدقيقة 53، بينما أدرك “أليكس تيليس”، التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة "90+5" سجل كريستيانو رونالدو، هدف الفوز بعد كرة عرضية هيأها رونالدو إلى لينجارد الذي هيأها إلى الدون مرة أخرى ليسدد الكرة في الشباك.

ويتصدر أتالانتا المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي مانشستر يونايتد ويونج بويز في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، ورابعاً فيايال برصيد نقطة واحدة.

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