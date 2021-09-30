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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دورها في حكايات بنات.. هاجر أحمد تقلد آش مع منى الشاذلي

هاجر أحمد
هاجر أحمد

حكت الفنانة هاجر أحمد، أن مسلسل حكايات بنات قريب من قلبي جداً ، وعجبني جداً دور أش في المسلسل و حسيت إني ممكن أعمل حاجة قوية جداً في الدور ده، و كنت مسافرة وقطعت رحلتي ورجعت عشان أعمل الدور.

 

وتابعت:"إن بعد تخرجها من الجامعة بسنتين شاهدت مسلسل تحت السيطرة و كان مسلسل قوي جداً و عالج الإدمان بصورة قوية و مؤثرة، ومن ثم أرسلت جواب إلى المخرج تامر محسن و حكيتله قصتها كلها في رسالة و إن والديها رافضين شغلها في الفن، متابعةً:" أنا قولت هو أكيد مش هيرود عليا بس خرجت كل اللي جوايا في الرسالة و بعد يومين رد عليا بمسدج طويلة و شجعني جداً أني أحقق حلمي و ماتخلاش عنه و أقنع أهلي و هو ليه فضل عليا كبيربعد ربنا".

 

وأضافت هاجر أحمد خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن الزواج مسئولية و حياة جديدة و بتحتم عليكي قواعد جديدة لازم تمشي عليها لكن ليس مختلفة تماماً، متابعةً :" أنا جوزي متفهم جداً معايا و بيتفرج عليا و بيقولي رأيه و بهتم برأيه جداً و بيفدني.

 

 

وتابعت:" أنها الفترة الأخيرة في حياتها كانت كلها تركيز في عملها واختياراتها في أعمالها، قائلةً:" أنا اتجوزت بسرعة وماكنش فيه فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها، فكنت حبة إني أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، والعلاقة كلها ماكنتش طويلة كانت تقريباً شهرين".

 

وأوضحت، أنها تعرفت على زوجها من خلال أسرتها وتزوجته على الفور، مسترسلةً:" اتقدملي وصليت صلاة إستخارة ووافقت في يوم".

 

وتابعت هاجر أحمد ، قائلة: "رجعت على تصوير مسلسل إلا أنا، بعمل حدوتة اسمها "بدون ضمان" مكونة من 10 حلقات، المسلسل يتحدث عن العنف الأسري والطلاق ومشاكل المرأة التي تواجهها بعد الطلاق.

الفنانة هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات تحت السيطرة منى الشاذلى زواج هاجر احمد

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