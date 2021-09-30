مدرب منتخب مصر السابق: موسيماني لديه أخطاء حتى في إدارته للتدريبات

قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يرتكب الكثير من الأخطاء حتى في التدريبات.

وأضاف مصطفى في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "لست ملما بما يحدث في الأهلي إلا من خلال حديث لاعبي المنتخب أو اللاعبين القدامى، وأرى أن موسيماني تسبب في خسارة الأهلي لنقاط كثيرة".

وتابع: "لا يصح أن تحول طريقتك من 4-2-3-1، إلى 4-3-3 وتتصور بذلك أنك تزيد من قدراتك الدفاعية، وما أعرفه أيضا أنه لديه مشاكل على مستوى إدارته لتدريبات الفريق".

وأبدى رأيه في الفريق الأقرب للقب الدوري الموسم المقبل، قائلًا: "الزمالك هو من سيفوز بالدوري في الموسم الجديد، هذا رأي فني وليس تمني، لأن الفريق صاحب أفضل العناصر في كافة خطوط الملعب من حراسة المرمى إلى الهجوم".

وحقق الزمالك لقب الدوري للمرة الـ12 في تاريخه الموسم الماضي، بعدما تفوق بأفضلية 4 نقاط عن الأهلي.