سيناريوهات الدوري المقترحة من عامر حسين لمباريات الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، والمشرف على لجنة المسابقات، موقف الأهلي والزمالك من سيناريوهات الدوري المقترحة.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة النهار "حوالي 11 ناديا أعلنوا خلال المناقشة معهم منهم الاتحاد والإسماعيلي والمصري، يريدون الشكل التقليدي للدوري، حتى لو تأخر انهاء المسابقة أو تم ضغط المباريات".

وتابع "الأهلي والزمالك قالوا أنهم يقومون بدراسة سيناريوهات الدوري من حيث عدد المباريات وكذلك الأمور المالية والتسويقية".

وأضاف "سنلعب حوالي 8 جولات في الدوري قبل أمم أفريقيا، وبالتالي الدوري لن ينتهي قبل 30 أغسطس، هناك بطولة كأس العرب وكذلك أمم أفريقيا، بالاضافة للمشاركات الأفريقية للأندية، كذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي".

واستمر "لا يوجد أي اخطار رسمي بشأن موعد السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أو كأس العالم للأندية".

وصرح "نتمنى عودة الجماهير بالطبع، لكن في النهاية القرار في يد الجهات الأمنية، بالطبع سنطلب من المسؤولين ونتمنى أن يكون هناك استجابة".

وأكمل "يجب أن يكون هناك ملف متكامل من جانب رابطة الأندية بشأن عودة الجماهير وطريقة حضورهم للمباريات، يجب أن نضع التصورات وبعد ذلك عرض الأمر على الجهات الأمنية".

وشدد "يجب أن يكون هناك أيضاً التزام من جانب الأندية أولاً في مسألة حضور الجماهير، كل نادي يكون مسؤول عن جماهيره وتصرفات الجماهير وطريقة الحضور".

واختتم "كيروش طلب لعب 3 جولات فقط قبل التوقف الدولي المقبل وليس 4 دولات لتفادي الضغط".