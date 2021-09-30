سلطان عمان يعين "عبدالله الرحبي" سفيرا "غير مقيم" لدى جيبوتي

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً سامياً يقضي بتعيين السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير السلطنة لدى مصر، كسفير للسلطنة "غير مقيم" لدى جمهورية جيبوتي.

كما يقضي المرسوم السلطاني، بتعيين السفير موسی بن حمدان بن موسى الطائي سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون سفيراً للسلطنة "غير مقيم" أيضاً لدى كل من: جمهورية كوبا، وكندا، والولايات المتحدة المكسيكية.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطان هيثم بن طارق كان قد أصدر مرسوماً سلطانياً في شهر ديسمبر من العام الماضي بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي العُماني، بينها تعيين السفير "عبدالله بن ناصر الرحبي" سفيراً للسلطنة لدى مصر ومندوباً دائماً لها لدى جامعة الدول العربية.

وقدم "عبدالله الرحبي" نسخة من أوراق اعتماده إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري في شهر فبراير الماضي، كما قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي.

ويُعد "الرحبي" دبلوماسياً وإعلامياً من الدرجة الأولى، حيث كان سفيراً للسلطنة لدى دولة الإمارات في شهر مارس من العام الماضي، كما شغل من قبل منصب مندوب عُمان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في يونيو 2012م، والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، كما شغل منصب المُلحق الثقافي بسفارة السلطنة لدى الأردن، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005م، ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006م، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية، كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة تقديراً لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.