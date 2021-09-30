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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يكشف مزايا قرار إنشاء مجمعات صناعية بالقرى

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، وبكافة القطاعات الإنتاجية، بهدف المساهمة في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير احتياجات السوق المصري، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأفاد "يحيى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن قرار التنمية المحلية بـ إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني بالقرى، يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد، وخلق الآلاف من فرص العمل، وسهولة حركة العمال، ووصولهم لجهة العمل فى فترة زمنية قليلة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد، وزيادة القدرة على التصدير. 

 

وأضاف النائب، أن القرار يساهم في بناء وتطوير الاقتصاد المصري، لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لأبناء القرى والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلى .

 

وتوجه أمين قوى عاملة البرلمان، بالشكر والتحية للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية على ما تبذله من جهود مضنية، للاهتمام بالصناعة المصرية ، وتحقيق سبل الرفاهية والراحة للعمال.

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شغلك في قريتك.. وزير التنمية المحلية: إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني بالقرى|صور

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8 مجمعات صناعية فى انتظار الطرح خلال العام الجارى.. أرقام وتفاصيل

 

 

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