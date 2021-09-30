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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراوغة إثيوبية جديدة بشأن النزاع الحدودي مع السودان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

في مراوغة جديدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لحل النزاع الحدودي مع السودان دبلوماسيًا، وفقًا لما نقلته قناة “العربية”.

ولا يزال السودان متمسك بحقوقه بشأن حدوده مع إثيوبيا، خاصة مع استعادة أراض تتبع له وتحت سيادته، حيث أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن لديه جميع الوثائق التي تثبت ذلك، وليس لديه نية للسيطرة على أراضي الآخرين.

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وكان مجلس السيادة السوداني، أعلن الأحد الماضي، أن قواته تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية في قطاع أم براكيت شرقي البلاد.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ إعلان انتشاره على أراضي الفشقة نوفمبر الماضي لاستعادة المنطقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاما.

وبالتزامن مع الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، نجح الجيش السوداني في استرداد نحو 95% من أراضيه البالغة مليوني فدان حسب ما ذكره قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة "أم براكيت" الحدودية، العميد وليد أحمد السجان، الذي أكد أن أي "محاولة من الجانب الإثيوبي لإعادة استعمار المنطقة ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".

وحاليا تستضيف ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، أغلبهم من قومية التيجراي.

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