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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 890 تعد على أملاك الدولة خلال الموجة 18 في الغربية

ازالة تعديات
ازالة تعديات

 تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، وذلك ضمن الموجة 18.

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 وصرح محافظ الغربية في بيان له أن حملات إزالة التعديات في الموجة 18 على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 890 حالة، حيث تم إزالة 369 مخالفه تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 8 فدان و 12 قيراط و 4 أسهم ، وإزالة 521 مخالفة بناء بمساحة 33 ألف و 184 مِتْراً ، وذلك منذ بدء التنفيذ في 13/9/2021 وحتى اليوم.

 

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، مشيراً إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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أشار المحافظ إلى إصرار الدولة المصرية لردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، والذي انعكس بدوره على تنفيذ أعمال الإزالة بالموجة 18، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقاً للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، مقدماً الشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات.

 

يذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن في وقت سابق عن بدء المحافظات في تنفيذ الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في 13/9/2021 ، مؤكداً استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة اشكالها ، لافتاً إلى أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، موضحاً أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 18 مستمرة حتى يوم الأحد الموافق 3/10/2021 ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.

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محافظ الغربية حملة إزالات املاك الدولة ازالة تعديات اخبار الغربية اخبار المحافظات

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