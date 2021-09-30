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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاتهامه بالفساد.. الحكم على رئيس فرنسا الأسبق بالسجن عاما في منزله | فيديو

ساركوزي
ساركوزي

يواجه رئيس فرنسا الاسبق نيكولا ساركوزي، السجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في سباق 2012.

لكن قاضيا بالمحكمة الإصلاحية في باريس، قال إن الرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية من 2007 إلى 2012، ليس مضطرًا لأن يخضع للسجن ويمكنه قضاء فترة حكمه من المنزل مرتديا سوار في الكاحل.

وكان المدعون يطلبون ستة أشهر على الأقل من السجن الفعلي لساركوزي، إلى جانب ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

 وقد قدم فريقه القانوني استئنافًا، مما أدى فعليًا إلى تعليق العقوبة حتى يتم النظر في قضيتهم.

ولم يصدر رد فعل فوري من كارلا بروني، زوجة الرئيس الاسبق ساركوزي، والتي دافعت عنه بقوة ضد مزاعم الفساد في الماضي.

وظهرت زوجة ساركوزي والتي تم تصويرها على المنصة في أسبوع الموضة في باريس ليلة الأربعاء ، ويبدو أنها غير منزعجة من الحكم الوشيك.

ويأتي الحكم الصادر يوم الخميس بعد ستة أشهر من الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين لمحاولته رشوة قاض.

في ذلك الوقت، وصف بروني الحكم بأنه 'مضايقات لا معنى لها' بينما تعهد بالاستمرار حتى 'ترى الحقيقة النور'.

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إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية في 2012

وقدم فريق ساركوزي القانوني استئنافًا في هذه القضية، ما يعني أنه لا يزال رجلاً حراً في الوقت الحالي.

ومع ذلك، من المقرر أن تستمر مشاكله القانونية مع المزيد من قضايا الفساد المعلقة بما في ذلك مزاعم بأنه تلقى ملايين في قضية غسيل أموال من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي تلقى تحذيرات قرب يوم الانتخابات من أن حملته وصلت تقريبا إلى حد الإنفاق ، لكنه واصل تنظيم التجمعات الكبيرة.

أنفقت الحملة في النهاية ما يقرب من 37 مليون جنيه إسترليني ، لكنها لم تمنع ساركوزي من خسارة السباق.

ثم اتهم حلفاء ساركوزي بالعمل مع شركة علاقات عامة تدعى Bygmalion للتغطية على الإنفاق.

واستمعت المحكمة إلى كيف توصل مسؤولو ساركوزي إلى فكرة إقامة 'اتفاقيات' مزيفة تظهر على فواتير مزورة كجزء من التستر.

وخلال جلسة الاستماع، أخبر فريق ساركوزي القانوني المحكمة أن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، ولكنها بدلاً من ذلك ساعدت في جعل الآخرين أكثر ثراءً.

ولقد أنكروا أي 'نية احتيالية' بينما أصروا على أن ساركوزي لم يتعامل مع أي منظمة يومية وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم عليه.

واعترف ممثلو الادعاء بأن ساركوزي لم يكن متورطا بشكل مباشر في عملية التستر، لكنهم قالوا إنه لا بد أنه كان يعلم أن حملته أنفقت أكثر من اللازم وأنه غض الطرف عنها 'طواعية'.

وجادل المحامون أيضًا بأنه، بصفته رئيسًا للحملة، يجب أن يتحمل المسؤولية النهائية عن كيفية إدارتها وتمويلها.

وأصبحت الفضيحة معروفة في فرنسا باسم “قضية Bygmalion” ، بعد شركة العلاقات العامة المتورطة فيها.

ورفض ساركوزي الحضور للمحكمة اليوم وترك فريقه القانوني ليمثله كما فعل طوال العملية.

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