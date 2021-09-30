عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توتر شديد.. فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع لندن، كما أكد أيضا ضرورة إعادة النظر في التعاون مع أستراليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال جان إيف لودريان: "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف. إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة وليس أقوال".

و دعا وزير الخارجية الفرنسي، إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا بسبب انعدام الثقة، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي سيعود إلى أستراليا، لكن المشاورات معه مستمرة.

بعد استدعائه بسبب أزمة الغواصات.. السفير الفرنسي يعود إلى أمريكا

بعد أزمة صفقة الغواصات.. فرنسا تهدد بريطانيا بإجراءات انتقامية

وتشهد العلاقات بين فرنسا من جهة وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى توترا منذ أسابيع، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية "أوكوس"، بين كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وبموجبها فسخت استراليا اتفاقية شراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع فرنسا.

فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة وزير الخارجية الفرنسي استراليا جان إيف لودريان الولايات المتحدة وبريطانيا لندن باريس

موضوعات متعلقة

التشكيك في نزاهة الرئيس الأمريكي.. الجمهوريون: قرارات بايدن كارثة كبيرة

البرهان لـ مبعوثة القرن الأفريقي: السودان حريص على استقرار الجارة إثيوبيا

طالبان تواجه كارثة.. نفاد احتياطي البنك المركزي الأفغاني بالدولار

يوتيوب تشدد سياستها وتحظر عدد كبير من الحسابات وهذا هو السبب

بعد نشرها سلسلة من فضائحه.. ترامب يهاجم متحدثة البيت الأبيض السابقة

دولة أوروبية تعلق استخدام لقاح شهير ضد كورونا بعد وفاة امرأة.. تفاصيل

لن نصمت على هذا العار.. الأمم المتحدة تهدد إثيوبيا

الوصول إلي نقطة الانهيار.. أزمة عنيفة تضرب بريطانيا وإفلاس 9 شركات عملاقة

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر

حقيقة اعتذار شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي.. خاص

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه

أبي أحمد يتحدي العالم... إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

فيديو

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ