توتر شديد.. فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع لندن، كما أكد أيضا ضرورة إعادة النظر في التعاون مع أستراليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال جان إيف لودريان: "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف. إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة وليس أقوال".

و دعا وزير الخارجية الفرنسي، إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا بسبب انعدام الثقة، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي سيعود إلى أستراليا، لكن المشاورات معه مستمرة.

وتشهد العلاقات بين فرنسا من جهة وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى توترا منذ أسابيع، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية "أوكوس"، بين كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وبموجبها فسخت استراليا اتفاقية شراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع فرنسا.