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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغنى لأم كلثوم وتشعر بالذنب تجاهه.. صابر الرباعي يتحدث عن والدته

صابر الرباعى
صابر الرباعى

حل الفنان التونسي صابر الرباعي، ضيفا على برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر قناة "دي ام سى"، متحدثا عن مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

وقال الفنان صابر الرباعى، إن والدته ساعدته على الغناء، معقبا:" علمتنى الاأانى وكانت بتغنى لأم كلثوم ووردة بإتقان".

ولفت صابر الرباعى، إلى أنه والده كان مديرا للمدرسة،وكانت أسرته تعيش داخل المدرسة،معقبا:" المدير كان لازم يبقى ليه بيت فى المدرسة".

وأشار صابر الرباعى، أنه كان ومازال هادئ تمام، وكان متفوق دراسيا.


وأضاف صابر الرباعى، إلى أن والدته تشعر بالذنب تجاهه لأنها كانت لا تريد انجابه، معقبا:" بتدلعنى لأنى الصغير وتشعر بالذنب وكذلك لدى قبول".


جدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد ، والتي حملت اسم   "السهرة صباحى"، على موقع وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية  RedOne & pat devine.

وكان قد أعرب الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح أغنية السهرة صباحي، مرددا: أغنية السهرة صباحي انطلقت من أغنية خاصة بي قدمها لي الملحن التونسي سليم عبدالله.

 

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