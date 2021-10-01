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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 30 سنة من الغياب.. عودة عم ربيع إلى أحضان أسرته بالمنيا

عم ربيع ونجلته بالمنيا
عم ربيع ونجلته بالمنيا

بعد ما يقرب من 30 سنة من الغياب عن أسرته عاد شخص يدعى عم ربيع 65  سنة إلى أحضان أسرته بعدما تم نشر صور له على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تضمنت وجود مُسن يُدعى عم ربيع، وهو يجلس وسط المقابر بإحدى قرى مركز المنيا لمدة 30 عامًا، في تعرف أسرته عليه، والوصول اليه.

ونشر أحد الأشخاص بوست على أحد الجروبات قال فيه: "الراجل ده حالته صعبة أوي يا جماعة، هو موجود في الشرق قاعد وبينام وسط المدافن وفي حالة صحية سيئه للغايه".


وقال عماد محمد، أدمن جروب على فيس بوك يُدعى “أهل أبوهلال الجروب الرسمي": إنه فور نشر أحد الأصدقاء قصة وصور عم ربيع، تم الانتقال إلى المكان الذي يجلس فيه ومشاهدته، وتم التواصل مع الجهات المعنية حتى تم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، خاصةً وأنه يعاني من عدة أمراض.

وأوضح ان قصة عم ربيع، بدأت قبل نحو 30 عاما، عندما انفصلت زوجته عنه، وتركته وذهبت إلى منزل عائلتها بعد أن اصطحبت أبناءهما معها، مما أصابه بحالة نفسية سيئة جعلته يتخذ من مقابر قرية زاوية سلطان مكانًا للمعيشة لمدة 30 عامًا، يعيش فيها  ويعتمد على ما يقدمه له الأهالي من مأكولات أو شراب.

وأضاف أدمن جروب أبوهلال، أنه فور نشر صوره وتداولها على صفحات فيس بوك، تعرفت عليه أسرته، ومنها نجله وابنته، وحضرا إلى المستشفى الذي يوجد فيها الأب لتلقي العلاج اللازم، ثم نقله إلى منزل أسرته وسط حالة من الفرحة. 
 

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