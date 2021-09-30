عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

26 مركز ثابت لتلقي اللقاحات و30 فريق متحرك

محافظ المنيا يتابع المرحلة الثانية لفعاليات «معًا نطمئن.. سجل الآن»

حملة معا نطمئن بالمنيا
حملة معا نطمئن بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمنطقة كورنيش النيل والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين إلى الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مناشدا المواطنين المتواجدين على الكورنيش بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة ارتداء الكمامات الطبية وحث ذويهم وأسرهم على تلقي اللقاح.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم تخصيص  26 مركز ثابت لتلقي اللقاحات و30  فريق متحرك و18  مركز شباب مخصص لتلقي اللقاحات، و4 سيارات متحركة ومجهزة لدعم حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن".

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تأتي استكمالا للفعاليات التي بدأت الشهر الجاري ، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا لقاحات كورونا فيروس كورونا المستجد ارتداء الكمامات الطبية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل وزارة الصحة فيروس كورونا عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فرق التواصل المجتمعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا سلامة المجتمع

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع 23 يوليو

نشرة المحافظات|سقوط شهيد شهامة ووفاة عريس قبل زفافه.. سمكة قرش تنهش مصطافا في الساحل.. ذبح شاب قربانا للجن

حملة موسعة تداهم السناتر التعليمية في العمرانية وتزيل التعديات من الطريق العام بالجيزة

لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا

حبس فتاة كائن الهوهوز وصديقها ٤ أيام في الإسكندرية

ترشيحاتنا

مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لإزالة جميع التعديات.. والإسراع في التقنين للجادين

جامعة أسيوط: منع استخراج كارنيهات الطلاب الغير مطعمين بـ لقاح كورونا

مصر حذرت من الصراع المسلح..نص كلمة شكري باجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا

إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. تفاصيل

مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

قناة الزمالك تزف بشرى سارة لعشاق القلعة البيضاء

إصابة 7 أشخاص فى حريق محدود بأحد الترسانات البحرية بسفاجا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ