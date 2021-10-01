الاستغلال الأمثل للخردوات.. فنان تشكيلي يوضح

روى إبراهيم صلاح، فنان تشكيل الخردة، تفاصيل عمله، موضحا:" في البداية احترفت العمل في مجال النحت على الجداريات ومن ثم النحت على الحديد والخردة، متابعا: فكرة النحت على الحديد صعبة للغاية، ولهذا قررت ان أحترف فن النحت على الحديد.



وأضاف "إبراهيم صلاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "نهاد سمير"، اسعى إلى استخدام الخردة والمخلفات بشكل احترافي وتحويلها إلى تماثيل وتحف، وذلك من خلال إعادة تدويرها.



ولفت إلى أنه قام بصناعة العديد من التماثيل الفرعونية، مثل القط الفرعونى وتمثال حورس وكليوباترا و القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى أسدين قصر النيل.

وأشار إلى أنه يهدف إلى إنشاء أول متحف لفن الخردة الحديد وتحويلها إلى تماثيل عملاقة عن الحضارة المصرية، مشددا على ان هذا المتحف يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

