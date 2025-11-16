زراعة الإسماعيلية: متابعات ميدانية لصرف الأسمدة بالموسم الشتوي لدعم المزارعين

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تعليمات للدكتور علاء محمد حلاوه، وكيل وزارة الزراعة، ببدء انطلاق الصرف المبدئي للأسمدة للموسم الشتوي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م بكافة الجمعيات الزراعية؛ وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة بشأن تعليمات صرف المقررات السمادية للموسم الحالي.

أوصت اللجنة بالصرف المبدئي للعدد (٢) شيكارة/ فدان للمحاصيل الحقلية، صرف عدد (٢) شيكارة/فدان للمحاصيل البستانية، وذلك من إجمالي المستحق، لحين استكمال باقي الحصة المقررة على مدار الموسم، وبعد إجراء الحصر الفعلي على الطبيعة ووفقًا للمقررات السمادية لكل محصول.

وفي هذا الإطار، وحرصًا على انتظام عملية صرف الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين في الوقت المناسب، قام المهندس إسماعيل أحمد عبد الله، مدير المراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية بغرب القناة، بتنفيذ متابعة ميدانية لعمليات الصرف داخل الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي. شملت عدة جولات ميدانية منها جمعيات العاشر من رمضان، الجمعية العلمية لاستصلاح وتنمية الأراضي، وجمعية الإسماعيلية للتعمير والتنمية الزراعية.

وخلال الزيارات، تم التأكد من انتظام عملية صرف الأسمدة للمزارعين وفق الضوابط المقررة، كما جرى مراجعة سجلات الصرف داخل الجمعيات للتأكد من صحة الإجراءات ودقتها، إضافة إلى التفتيش على الأرصدة الفعلية للأسمدة الكيماوية داخل المخازن ومطابقتها للسجلات الرسمية. كما تم التأكيد على وضع لوحات إرشادية واضحة داخل الجمعيات تتضمن أسعار الأسمدة الكيماوية لضمان الشفافية وتيسير حصول المزارعين على المعلومات اللازمة.

تأتي هذه المتابعات في إطار حرص مديرية الزراعة على تعزيز الانضباط داخل منظومة صرف الأسمدة، وضمان وصول الدعم ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيه من المزارعين بالصورة التي تدعم العملية الزراعية وتُسهم في رفع الإنتاجية خلال الموسم الشتوي الحالي.