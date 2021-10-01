أرقام قياسية.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع

سجلت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، مستويات تاريخية، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

ووفقا للتداولات فإن عقود الغاز الآجلة لشهر نوفمبر تسليم مركز هولندا بلغت 1199.44 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وتسجل أسعار الغاز في أوروبا كل يوم تقريبا مستويات تاريخية، وعن أسباب هذا الصعود يشير خبراء إلى زيادة في الطلب تزامنا مع تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية في أوروبا.

أما ما يتعلق بقفزة أسعار الوقود الأزرق اليوم فيقول خبراء إن انخفاض ضخ الغاز عبر أنبوب "يامال-أوروبا" (أنبوب لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا) يقف على الأرجح وراء ارتفاع أسعار الغاز.

ويمر خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.