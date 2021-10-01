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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بأسوان يفتتح المعرض السنوى للمستلزمات المدرسية بدراو ونصر النوبة

جانب من إفتتاح معرض
جانب من إفتتاح معرض بأسوان

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان،  المعرض السنوى لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والذى تقيمه أمانة الحزب بمركز دراو.

 

جاء ذلك  فى إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات  المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان .

 

وكان قد حضر الإفتتاح كل من  سمير كامل أمين التنظيم  بالحزب ، والنائب خالد رضوان عضو مجلس النواب ، والنائب محمد الأنور الشيخ عضو مجلس الشيوخ أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وعطا الخربطلي أمين العضوية و عز جمعة أمين الاستثمار والمهندس محمود السيد الحسيني أمين مركز دراو وصالح حماد أمين تنظيم مركز دراو و الامناء المساعدين ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة والمركز.

 

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وأكد سمير كامل أمين التنظيم علي الجهد المبذول فى إقامة وتنظيم المعرض وجودة المنتجات المعروضة من المستلزمات المدرسية ، موضحاً أنه تم عقد إجتماع لأمانة مركز دراو بحضور النواب خالد رضوان ومحمد الأنور الشيخ أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب حيث تم عرض توجيهات النائب مجدى حسيبو أمين عام المحافظة عضو مجلس الشيوخ خلال الإجتماع الأخير الذي عقد بالمقر الرئيسى للحزب بأسوان بضرورة الوقوف إلى جوار المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم والتواجد بينهم والتعرف على مشكلاتهم وقضاياهم وبحثها والعمل على حلها بالتعاون مع الجانب التنفيذي.

 

وأشار سمير كامل إلى أن هذا المعرض يأتى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطنين.

 

وأفتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان المعرض السنوى لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمركز نصر النوبة وذلك بحضور محمد هلال أمين حزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة ولفيف من قيادات الحزب والقيادات الطبيعية من أهالى النوبة.

 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى المزمع إنشاؤه بمنطقة حى العقاد بالتعاون بين المحافظة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية مع الجانب الإماراتى بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وعلى مساحة4161 متر مربع منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات حيث جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي مدير عام مشروع المحليات بالوزارة ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .

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