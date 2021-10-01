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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة مجهولة تخطف طفل حديث الولادة من والدته داخل مستشفى بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، واقعة خطف سيدة مجهولة الهوية، لطفل رضيع من والدته، وذلك بعد ساعات من وضع الأم لطفلها فى عملية ولادة قيصرية.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بخطف طفل رضيع من والدته، وذلك على يد سيدة مجهولة الهوية كانت تجلس مع والدة الطفل.

 

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وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة كانت تجلس مع والدة الطفل، وذلك بعد ساعات من ولادة الأم لطفلها الرضيع فى عملية ولادة قيصرية بالمستشفى، حيث ظن الجميع أنها من أقارب الأم.

 

وتبين، أن المتهمة استغلت دخول الأم دورة المياه وإعطائها الطفل ليظل معها وأخذته وهربت من المستشفى، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 5814 إدارى الحسينية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

فيما قررت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة وتفريغ الكاميرات بالمستشفى والمحال والشوارع المحيطة لتحديد هوية المتهمة.

الشرقية ضبط خطف طفل مستشفي النيابة العامة طفل رضيع

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