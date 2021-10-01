ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك في بني سويف

ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك في حملة لمراقبة الأغذية بالتعاون مع تموين الفشن

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف، إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية وبالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة لبن فرز محملة بألبان فرز بكمية 400 لتر لبن وجركن به 5 لتر حمض نيتريك مخفف.

وبالفحص الظاهري تبين أن اللبن المضبوط هو لبن فرز غير مسموح بتداوله واللبن غير نظيف وبه شوائب والسيارة المضبوطة غير مستوفية للشروط للصحية حيث تم التحفظ علي السيارة بمركز شرطة الفشن وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية، وشارك في الحملة محمد محمود مراقب أول الأغذية وأحمد رجب مفتش أغذية ومحمد جابر شريف مفتش تموين بإدارة تموين الفشن.