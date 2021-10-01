أخبار التكنولوجيا.. بدء الموجة الثانية من طرح سلسلة آيفون 13.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

وثق شاب لحظة انفجار هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، في مقطع فيديو شاركه على موقع التدوينات تويتر، ويظهر الفيديو الهاتف التالف والدخان يتصاعد منه بغزارة.

يستعد واتساب WhatsApp، لحظر الملايين من الهواتف الذكية القديمة بداية من الشهر المقبل، فيما حثت شركة فيسبوك المالكة للخدمة المستخدمين لتحديث أنظمة تشغيل هواتفهم.

كشفت منذ قليل شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسمياً عن أحدث هواتفها، وهو Redmi Note 10 Lite فى الأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه لاحقاً فى باقي الأسواق العالمية.

نجحت هواتف آيفون فئة الـ X فور إطلاقها فى إحداث ضجة عالمية من حيث التصميم والأداء المحسن بشكل كبير عن الأجيال السابقة، لذلك تحظي هذه الفئة بقبول واسع بين محبي علامة آبل الأمريكية، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع.

بدأت اليوم شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم الموجة الثانية من الحجز المسبق لسلسلة آيفون 13 بالكامل، بعدما بدأتها منذ أيام فى عدة دول أخري.