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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بدء الموجة الثانية من طرح سلسلة آيفون 13.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

شاهد.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

وثق شاب لحظة انفجار هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، في مقطع فيديو شاركه على موقع التدوينات تويتر، ويظهر الفيديو الهاتف التالف والدخان يتصاعد منه بغزارة.

 

واتساب سيقوم بحظر 53 هاتفا ذكيا أول نوفمبر.. إليك القائمة الكاملة

يستعد واتساب WhatsApp، لحظر الملايين من الهواتف الذكية القديمة بداية من الشهر المقبل، فيما حثت شركة فيسبوك المالكة للخدمة المستخدمين لتحديث أنظمة تشغيل هواتفهم.

 

شاومي تطلق Redmi Note 10 Lite رسمياً.. تعرف على السعر و المواصفات

كشفت منذ قليل شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسمياً عن أحدث هواتفها، وهو Redmi Note 10 Lite فى الأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه لاحقاً فى باقي الأسواق العالمية.

 

عرض الجمعة.. الحق اشتري آيفون X بـ 4250 جنيهاً

نجحت هواتف آيفون فئة الـ X فور إطلاقها فى إحداث ضجة عالمية من حيث التصميم والأداء المحسن بشكل كبير عن الأجيال السابقة، لذلك تحظي هذه الفئة بقبول واسع بين محبي علامة آبل الأمريكية، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع.

 

بدء الموجة الثانية من طرح سلسلة آيفون 13 للحجز المسبق "أونلاين"|تفاصيل

بدأت اليوم شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم الموجة الثانية من الحجز المسبق لسلسلة آيفون 13 بالكامل، بعدما بدأتها منذ أيام فى عدة دول أخري.

التكنولوجيا سامسونج واتساب شاومي آيفون آيفون 13

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