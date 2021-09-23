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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج قوي وبطارية كبيرة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق تحفة شاومي القادمة Redmi K50

هواتف شاومي
هواتف شاومي

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق أحدث سلسلة هواتف ذكية من علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi k50، ضمن فئة الهواتف المتوسطة المحببة للشباب، وتتضمن تلك السلسلة هاتفي Redmi K50 و Redmi K50 Pro.

كشفت التسريبات الأخيرة عن عدم اعتزام شركة شاومي إطلاق كلا الهاتفين معاً، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي Redmi K50 في وقت ما من العام الحالي 2021، على أن يتم إطلاق الهاتف الآخر Redmi K50 Pro العام المقبل 2022.

 

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 ومن المعتاد بالنظر للجدول الزمني للشركة الصينية، حيث قامت شاومي بإطلاق كلا من Redmi K30 و Mi 11 بجدول زمني مماثل، بحسب ما ذكره موقع "Notebookcheck".

وسيتم تشغيل هاتف ريدمي الذكي Redmi K50 بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 770 كما سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، بينما سيتم تشغيل هاتف فيفو المميز  Redmi K50 Pro بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 898، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

مواصفات هاتف ريدمي القادم  Redmi K50

وبحسب التسريبات السابقة، فإن هاتف ريدمي الذكي Redmi K50، سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، والتي ستأتي بدقة 1080×2400 بكسل، مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة، كما سيأتي بكاميرا ثلاثية خلفية تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

سيحتوي الهاتف الذكي من ريدمي Redmi K50، على بطارية كبيرة، تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها في حوالي 40 دقيقة، حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، وسيعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 770، مقترناً بذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 6 أو 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

شاومي ريدمي Redmi k50 Redmi K50 Pro هاتف ريدمي شركة شاومى

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