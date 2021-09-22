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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي الخارق Xiaomi CC11 Pro

تسريبات موعد إطلاق
تسريبات موعد إطلاق هاتف شاومي الخارق هاتف Xiaomi CC11 Pro

كشفت تسريبات الموعد الرسمي لهاتف Xiaomi CC11 Pro الذي ستطلقه شركة شاومي الصينية  يوم 27 سبتمبر القادم، في حدث كبير في الصين، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية، وسيقدم مفهوما جديدا لهواتف شاومي الرائدة. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi CC11 Pro من فئة الهواتف الرائدة سيأتي بشاشة بجودة كبيرة مع معالج ذو أداء عملاق، كما أنه سيكون أسرع هاتف من شاومي على الإطلاق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام. 

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وسيأتي هاتف Xiaomi CC11 Pro بشاشة من نوع OLED قياس 6.55 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة شاشة + FHD ، ودقة 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.


وستقدم شاومي لهاتف Xiaomi CC11 Pro  كاميرا خلفية بمستشعر 108 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب x5، مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، مع وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء. 

 
وسيعمل هاتف Xiaomi CC11 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، بسعة 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ويحتوي هذا الطراز على فتحة microSD تصل إلى 1 تيرابايت .  


وسيحتوى هاتف Xiaomi CC11 Pro ببطارية سعة 4300 مللى أمبير في الساعة، مع شرعة شحن 55 واط ، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ونظام التشغيل Android 11.  

 

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