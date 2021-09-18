تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي 11 Lite 5G NE

بتصميم أنيق ووزن خفيف..

كشفت شركة شاومي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصدار جديد من هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشكل رسمي ضمن حدث إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 11T و11T Pro، واليوم أعلنت عملاقة التقنية الصينية، أن الإصدار الجديد سيتم طرحه في السوق الهندي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المقرر أن يصل هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، قريبا إلى الأسواق بالهند، مقابل سعر حوالي 298 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و600 جنيه مصري)، لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت.

وستقدم شاومي خيارين آخرين من هاتف 11 Lite 5G NE، في الهند سيأتين بسعة 8 + 128 جيجابايت، والآخر بسعة 8 + 256 جيجابايت، وسيكون متاحا بأربعة ألوان هي: الأسود والأبيض والوردي والبنفسجي.

مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE

ينطلق هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تدعم تقنية HDR10 +.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 بوصة، بجانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، داخل فتحة صغيرة أعلى الزاوية اليسرى العليا.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يأتي مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر.



ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، مع تصنيف IP53 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.