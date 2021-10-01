عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي: أعشق التحدي.. ومبحبش المخرجين يكون في دماغهم سِنِّي

خالد النبوي
خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي، “أنا لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني”، مؤكدا أنني أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا مني.

الليلة يحلو الكلام.. خالد النبوي يروج لحلقته مع أبلة فاهيتا

وأضاف خالد النوي، خلال لقاء له لبرنامج “أبلة فاهيتا”، عبر فضائية “أون”، “أنا من مواليد محافظة المنصورة، يوم 12 سبتمبر 1966، وتعلمت حتى حصلت على الثانوية العامة بمجموع 57%.

 

ضيفا علي برنامج “أبلة فاهيتا”

حل الفنان خالد النبوي، ضيفا علي برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض اليوم الجمعة الساعة 11 مساءً عشر على قناة “ON”.
 

ونشر خالد النبوي علي انستجرام، صورة له برفقة أبلة فاهيتا، وكتب: "‎الليلة يحلو الكلام مع فاهيتا الساعة 11 مساءً على On E".

 

الفنان خالد النبوي المخرجين الثانوية العامة التحدي محافظة المنصورة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة : نصائح لتعزيز الصحة وتقوية المناعة في الخريف.. هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا ؟

احتفالات بنادي بلدية المحلة بفوزالشامي وقائمة ائتلاف بمقاعد مجلس الإدارة ..صور وفيديو

اليونان ترفض التصريحات التركية حول الاتفاق الدفاعي مع فرنسا

أخبار الرياضة| استبعاد شريف وأفشة من مباراتي ليبيا.. وصلاح يحمل شارة القيادة

خالد النبوي: كنت أتمنى أن أكون مثل الموسيقار العظيم بليغ حمدي

"اتجوزت صاحب جوزها".. الفنانة درة: البنات لو اتأخرت في الجواز بتكون غالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

وزير التعليم: بدء الدراسة 9 أكتوبر والحضور إجباري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ