خالد النبوي: أعشق التحدي.. ومبحبش المخرجين يكون في دماغهم سِنِّي

قال الفنان خالد النبوي، “أنا لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني”، مؤكدا أنني أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا مني.

وأضاف خالد النوي، خلال لقاء له لبرنامج “أبلة فاهيتا”، عبر فضائية “أون”، “أنا من مواليد محافظة المنصورة، يوم 12 سبتمبر 1966، وتعلمت حتى حصلت على الثانوية العامة بمجموع 57%.

ضيفا علي برنامج “أبلة فاهيتا”

حل الفنان خالد النبوي، ضيفا علي برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض اليوم الجمعة الساعة 11 مساءً عشر على قناة “ON”.



ونشر خالد النبوي علي انستجرام، صورة له برفقة أبلة فاهيتا، وكتب: "‎الليلة يحلو الكلام مع فاهيتا الساعة 11 مساءً على On E".