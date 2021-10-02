طريقة تناول الطعام تشير إلى الخرف.. هل تعاني منه؟

الخرف هو مرض لا يؤثر فقط على دماغ الشخص، هناك مجموعة من الأعراض المبكرة وغير العادية التي يجب اكتشافها بما في ذلك طريقة تناول الطعام.



يعاني واحد من كل 14 شخصًا فوق سن 65 عامًا من الخرف مع حالة تؤثر على واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين. لا توجد طريقة معينة لمنع جميع أنواع الخرف ، حيث لا يزال الباحثون يدرسون كيفية تطور الحالة. ولكن يمكنك اكتشاف الأعراض المبكرة التي تشمل طريقة تناول الطعام.





شكل غير شائع من الخرف هو الخرف الجبهي الصدغي والذي ، كما يوحي الاسم ، يؤثر بشكل أساسي على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ.

كما توضح NHS ، فإن هذه المناطق مسؤولة عن التحكم في اللغة والسلوك والقدرة على التخطيط والتنظيم.





لا يؤثر الخَرَف الجبهي الصدغي في البداية على جزء الدماغ المسؤول عن الذاكرة ، لذلك لا تظهر هذه الأعراض عادةً إلا في وقت لاحق.

تتضمن العلامات الأكثر شيوعًا للخرف الجبهي الصدغي تغيرات شديدة في السلوك والشخصية ، ولكن التغيرات في طريقة تناول الطعام يمكن أن تشير أيضًا إلى الخرف المبكر.





في دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ، تم تحليل التغيرات في الشهية وتفضيل الطعام وعادات الأكل لمن يعانون من الخرف الجبهي الصدغي ومرض الزهايمر.

اشتملت الدراسة على ثلاث مجموعات من المرضى مع استبيان يتكون من 36 سؤالًا تبحث في خمسة مجالات والتي تضمنت مشاكل البلع وتغير الشهية وتفضيل الطعام وعادات الأكل والسلوكيات الفموية الأخرى.



اعراض فى طريقة تناول الطعام تشير للخرف

وجدت الدراسة تكرارات كبيرة للأعراض في جميع المجالات الخمسة باستثناء مشاكل البلع التي كانت أعلى لدى المصابين بمرض الزهايمر.

التغييرات في تفضيل الطعام وعادات الأكل أكبر في الخرف الدلالي مقارنة بمرض الزهايمر.

في الخَرَف الدلالي ، كان نمط النمو واضحًا جدًا: تطور في البداية تغيير في تفضيل الطعام ، تلاه زيادة في الشهية وتغيير عادات الأكل ، وسلوكيات فموية أخرى ، وأخيراً مشاكل في البلع.

وخلصت الدراسة إلى أن التغيرات في سلوك الأكل كانت أكثر شيوعًا في كل من مجموعتي الخرف الجبهي الصدغي مقارنة بمرض الزهايمر.

أشارت الدراسة إلى أنه "من المحتمل أن التغيير في سلوكيات الأكل يعكس مشاركة شبكة مشتركة في كلا النوعين من الخرف الجبهي الصدغي - أي الفص الجبهي البطني".



جانب التغييرات في عادات الأكل ، يمكن أن يكون ما يأكله الشخص أيضًا أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بزيادة المخاطر.

ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف.

وجد الباحثون أن كلاً من التغذية والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في الحُصين - وهي العملية التي ينتج بها الدماغ خلايا دماغية جديدة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تكوين الخلايا العصبية المتغيرة في الدماغ قد يمثل علامة بيولوجية مبكرة لكل من التدهور المعرفي (CD) والخرف.

تم العثور أيضًا على عوامل مثل التمارين والتغذية ومستويات فيتامين د والكاروتينويد ومستويات الدهون مرتبطة بمعدل موت الخلايا.

كيف تقلل من مخاطري

البحث مستمر لفهم أسباب الصدغ الجبهي بحيث يمكن اتخاذ تدخلات مبكرة لتقليل المخاطر.

لا يمكن تعديل بعض عوامل الخطر المرتبطة بالخرف الجبهي الصدغي بسهولة.

وفقًا لبحوث الزهايمر في المملكة المتحدة ، يمكن أن يكون لواحد من كل شخصين أو ثلاثة مصابين بالمرض تاريخ عائلي للمرض.

تقول المؤسسة الخيرية: "بشكل عام ، يُعتقد أن حالة واحدة من كل عشر حالات من FTD ناتجة عن جين معيب ينتقل في العائلات - يُعرف أيضًا باسم الخرف الجبهي الصدغي العائلي".

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن عادات نمط الحياة غير الصحية قد تؤثر على مخاطرك أيضًا.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.