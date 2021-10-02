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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التزام المحال التجارية بمواعيد غلق التوقيت الشتوي في الوادي الجديد..شاهد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة  الوادي الجديد، مساء امس ، الجمعة، التزام المحال التجارية بمواعيد غلقها طبقا للتوقيت الشتوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

 

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظات بالبدء فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة  ) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية أمس الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري .

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وقال وزير التنمية المحلية، إن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساء، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ).

 

 

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