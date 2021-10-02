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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

أفشة - محمد شريف
أفشة - محمد شريف

كشف طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق عن أسباب استبعاد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني ثلاثة لاعبين من قائمة مباراتي ليبيا فى تصفيات كأس العالم فى قطر 2022.

 

ويلتقي منتخب الفراعنة الكبار نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل فى القاهرة على أن يخوض مباراة أخرى يوم 11 أكتوبر الجارى خارج الديار بتصفيات مونديال قطر.

 

قال طارق يحيى فى تصريحات تليفزيونية : البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة مطالب بضرورة تبرير قراره باستبعاد الثلاث لاعبين محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحى.

 

واستطرد طارق يحيى : كيروش صاحب الحق الأصيل فى قرار استبعاد أو ضم أى لاعب لقائمة المنتخب إلا أنه مطالب بتبرير قرار استبعاد الثلاثة لاعبين تحديدًا لكونهم الأفضل فى الدورى فى الموسم المنتهي.

 

وشدد طارق يحيى على أن قرار كارلوس كيروش باستبعاد أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي من الممكن أن يكون صادر بسبب رغبة المدرب البرتغالي فى الاعتماد على اللاعبين المحترفين إضافة إلى الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات.

 

قائمة منتخب مصر

 

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:


حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.


الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.


الوسط : محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.


الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.


الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي.

 

وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقاء ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.

 

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

 

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

 

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

 

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

 

 

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