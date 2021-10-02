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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

صدى البلد

يوم الأثنين الماضي، وفي “أصل الحكاية”، كان التقرير عن حاجة اللاعبان محمد شريف وأفشة إلى الجلوس احتياطيا أو الاستبعاد لفترة، نظرا للإجهاد الواضح على اللاعبان من جهة، واستهتارهما من جهة أخرى، لضمان مكانيهما في الأهلي وفي منتخب مصر، وتحذيرات موسيماني من تأثر أداء المنتخب، وكأن كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة كان يفكر مع “صدى البلد”، حيث قرر استبعاد الثنائي رغم إحراز شريف هدفي الفوز ضد ليبيريا.

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أول رد من منتخب مصر على انتقادات قائمة كيروش لمواجهة ليبيا.. خاص

صدقت توقعات “صدى البلد”

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.
واستبعد  الجهاز الفني للمنتخب الوطني محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من القائمة، في حين ضم أحمد فتحي إلي القائمة.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، محمود حمدي "الونش"، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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أخبار الرياضة| سر سفر كيروش المفاجئ إلى البرتغال.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

موسيماني: المنتخب سيتأثر بارهاق شريف وأفشة

دافع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن لاعبيه محمد شريف ومجدي أفشة، مؤكدا أنهما مرهقان بدنيا، لأنهما لم يحصلا على راحة كافية بسبب الانضمام للمنتخب، وقال: "كما قلت سابقا عندما ينضم 6 لاعبين من الأهلي للمنتخب سيؤثر ذلك كثيرا على الأهلي، بدليل أن حسين الشحات وطاهر تعرضا للإصابة بشكل مفاجئ ودون أن يحدث لهما أي شيء"، مشددا على أن لاعب بحجم محمد صلاح نجم ليفربول، حصل على راحة منذ شهر مايو حتى أغسطس، وخلال هذه الفترة شريف وأفشة كانا يلعبان المزيد من المباريات".
وأضاف: "منتخب مصر سيتأثر كثيرا في تصفيات المونديال إذا لم يحصل لاعبو الأهلي والزمالك على راحة كافية، المنتخب سيلعب كأس العرب ثم كأس الأمم ثم يعود دوري أبطال أفريقيا ثم الدوري ثم كأس العالم، وكل هذه البطولات والمباريات يخوضها لاعبي الأهلي والزمالك، كان الله في عونهم".

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محمد يوسف : الأهلي لم يحصل على راحة منذ 14 شهرا.. والأحمر تأثر بابتعاد قفشه وشريف عن مستواهما


محمد يوسف: لم يحصلا على راحة

ودافع محمد يوسف، المدير الفني الاسبق للنادي الأهلي، عن لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدا أنهم لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرا، وأضاف: "أداء النادي الأهلي تأثر مؤخرًا بابتعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف عن مستواهما، حيث أنهما قوة هجومية كبيرة للفريق، وتحسن الأداء للغاية في مواجهة إنبي عن مباراة طلائع الجيش في السوبر، ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر نجحا في تطوير أداء الفريق الهجومي بشكل كبير أمام إنبي".
فيما علق كريم حسن شحاتة، على أداء اللاعبين قائلا: "لاعبو الأهلي زهقانين من الكرة، بسبب عدم حصولهم على راحة كافية خلال الموسمين الماضيين".

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أحمد حسام ميدو يكشف سر استبعاد أفشة وشريف

ميدو: هما كانوا وحشين والا ايه؟

أبدى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق اندهاشه من اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكتب ميدو عبر حسابه علي تويتر: "‏انا ماتفرجتش على ماتش المنتخب امبارح يا جماعة.. هو أفشة ومصطفى وشريف كانوا وحشين أوي ولا ايه؟".

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

الغندور: استبعاد القاضية ممكن وشريف مفاجأة

سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.
وكتب خالد الغندور علي حسابه بموقع "فيس بوك": "‏‏تم استبعاد القاضية ممكن أفشة، وهداف الدوري محمد الشريف، في مفاجأة كبيرة من كيروش".

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شوبير يكشف حقيقة جلسة مصارحة كيروش وأفشة وشريف

شوبير: من حقنا نعرف الأسباب

علق الاعلامي احمد شوبير علي اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي.
وكتب شوبير عبر حسابه على "فيس بوك": "كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته، لكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الودية الوحيدة محمد شريف، وايضا واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي أفشه، يبقي حقنا نتساءل وبشده ما هي الاسباب".

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طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

القياسات البدنية سبب الاستبعاد

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد شريف وأفشة من صفوف المنتخب، موضحًا أنه يتعلق بالقياسات البدنية التي أظهرت معاناة اللاعبين من إرهاق شديد.
وأضاف: إن الثنائي المتوج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، خضعا لقياسات بدنية مثل بقية لاعبي المنتخب، وقد أثبتت تعرضهما لإجهاد شديد، لذا فضل كيروش ومساعديه إراحتهما واستبعادهما من مواجهتي ليبيا، خاصة أن الجهاز الفنى استبعد 11 لاعبا لعدم الحاجه لهم في مباراتي  ليبيا، رغم أن المستبعدين هم نواة المنتخب الفترة المقبلة، وقرار الاستبعاد مؤقت لما بعد مباراتي ليبيا.
وأوضح أن المدير الفنى ليس بالسذاجة لاستبعاد أفضل لاعبين حاليا، ولكن الوقت الحالى لن يستفيد منهما المنتخب، لذا فضل حصولهما على قدر كاف من الراحة.

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