أحمد حسام ميدو يكشف سر استبعاد أفشة وشريف

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أسباب استبعاد لاعبي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدى أفشه من المنتخب المصري.

وقال ميدو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر" :"معلوماتي أن الراجل عمل محاضرة ڤيديو بعد الماتش لغاية الساعة 6 الصبح.. قعد يشرح فيها أخطاء اللاعيبه وانتقد قفشه وشريف جامد على أدائهم وقالهم مستواكم ده لايؤهلكوا أنكم تلعبوا في المنتخب".

وتابع ميدو:" هذه القرارات فيها شجاعة كبيرة من المدرب وفي حالة نجاحه خلال الفترة المقبلة لن يستطيع أحد مجادلته وفي حالة حدوث نتيجة عكسية سيكون في موضع لا يحسد عليه".

قائمة المستبعدين

محمد مجدي افشة ومحمد شريف ومهند لاشين وأحمد سمير وأحمد توفيق وعلي جبر ومصطفى فتحي ومحمد حمدي والمحترفين الثلاثة كريم حافظ وسام مرسي وأحمد ياسر الريان.