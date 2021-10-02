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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيدرو يصل الرياض اليوم لبدء مهامه الفنية مع النصر السعودي

بيدرو إمانويل
بيدرو إمانويل

حسمت إدارة نادي النصر ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد، أمس الجمعة، مع البرتغالي بيدرو إيمانويل حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس الذي أقيل الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن بيدرو سيصل إلى الرياض اليوم، على أن يباشر مهامه اليوم التالي، لإعداد الفريق لمباراته أمام الوحدة الإماراتي في ملعب “مرسول بارك” في 16 أكتوبر الجاري ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

 وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن بيدرو طلب من الجهاز الإداري خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على الرغم من افتقاد الفريق لخدمات العديد من العناصر لمشاركتهم في صفوف المنتخب السعودي يتقدمهم عبد الله مادو وعبد الإله العمري المدافعان، وسلطان الغنام الظهير الأيمن، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وعلي الحسن لاعبو الوسط، إضافة إلى نواف العقيدي وخالد الغنام لاعبي المنتخب الأولمبي.

وكانت إدارة النصر السعودي أقالت الأسبوع الماضي مينيزيس من الجهاز الفني، عقب خسارة الفريق من الاتحاد 1ـ3 في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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