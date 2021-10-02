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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مقاول لاتهامه بقتل مواطن رميا بالرصاص في المرج

صدى البلد

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن خلال مشاجرة بالمرج، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الجريمة وتبين أنه مقاول وتولت النيابة التحقيق .

 

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد ورود بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها مواطن ، مقيم بدائرة القسم مصاب بأعيرة نارية " خرطوش" وتوفى متأثراً بإصابته .

 

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس أثناء تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المتوفى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

 

ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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