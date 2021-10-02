إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل بعد تحديث أفلامه

أطلقت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية أمس الأول، الخميس، عرضا للصوت والضوء بمعبد أبوسمبل بنسخ الأفلام الجديدة بعد طباعتها وتجهيزها بإسبانيا، حيث تم توفير قطع الغيار اللازمة لتركيب أفلام جديدة، والتي تعمل على تجسيد الأحداث أمام الرواد بصورة أوضح وأفضل.

وصرح محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، بأنه تم إطلاق أول عرض للصوت والضوء بأبو سمبل بعد تحديث الأفلام بتكلفة 100 ألف يورو، حيث تمت طباعتها بإسبانيا لمشاهدة عروض الصوت والضوء بطريقة أفضل، والتى تجعل المشاهد يتعايش مع الأحداث برؤية أوضح وأفضل تجعله يستمتع بكل لحظة في العرض.

وأضاف عبد العزيز أن الشركة تحرص دائما على تحديث عروضها وتطويرها، والتي من شأنها نشر السياحة الثقافية بطريقة جذابة وممتعة تجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة بين أحضان الحضارة المصرية العظيمة.

يذكر أنه تم إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل بأسوان في أبريل ٢٠٠٠، والذي يعد من أروع مشروعات الصوت والضوء والذي يحكي مراحل بناء المعبد بـ9 لغات.