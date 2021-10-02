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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

٤٨ عام على نصر السادس
٤٨ عام على نصر السادس من أكتوبر

تحتفل مصر  والقوات المسلحة خلال أيام؛ بالذكرى الثامنة والأربعون على احتفال نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن. 

كما خاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

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ننشر لوجو الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لـ انتصارات أكتوبر

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام ا لمصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

 

وقد عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم.

 

 حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ مصر

و تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

 

وبمناسبة تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من التقارير والحوارات والتصريحات المتنوعة، خلال الأيام المقبلة، نعرض فيها قصصا وبطولات عن نصر أكتوبر 73، والشخصيات التي ساهمت في النصر المبين.

 

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري عدد من الفيديوهات الخاص بالاحتفال .

 

 

 

 

 

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