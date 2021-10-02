بحضور 4 محافظين.. وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير فرص عمل بـ"حياة كريمة"

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان بأحد فنادق المحافظة، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري.

وشارك في الاجتماع منسقي مبادرة حياة كريمة ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولي من برنامج تطوير الريف المصري بالمحافظات الأربعة وممثلين من شباب مؤسسة حياة كريمة.

وحضر الاجتماع كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة وفريق من العاملين بالمبادرة و عدد من قيادات التنمية المحلية و المحافظة وجهاز التعمير.

وخلال الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوي أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تسير وفقاً للخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الحكومة بكامل وزارتها وهيئاتها في حالة عمل ومتابعة علي مدار الساعة للانتهاء من مَشروعات تطوير الريف المصري وتحسين حياة المواطنين في القري وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال وزير التنمية المحلية أن هذا البرنامج هو درة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية حيث ستساهم المرحلة الاولي تغيير حياة ١٨ مليون مواطن,



وأضاف " شعراوي " أنه حرص علي حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات للاستماع الي آرائهم حول معدلات تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز وعرض المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ لسرعة حلها ، مضيفاً أن استثمارات برنامج تطوير الريف في الثلاث سنوات سوف تتخطي الـ٧٠٠ مليار جنيه.



وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الأخري في وضع معايير اختيار قري المرحلة الثانية وتوفير التدريب وتأهيل الكوادر المحلية التي ستعمل في تلك المرحلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واتحاد البلديات الهولندية.

وقال " شعراوي" إن المحافظات قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لحل مشكلة توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المستهدفة.



وشدد وزير التنمية المحلية علي اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القري المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوي دخل الاسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة.

ولفت الي اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري مثل العسل الأسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخرى وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



وطالب اللواء محمود شعراوي جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين في القري والكفور والنجوع التي سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها للاستماع الي آرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الأخرى وسرعة الاستجابة لها.



وأضاف شعراوي في حديثه للقيادات: “لازم يكون ليكم دور ورأي وساعدوا الناس نوفر ليهم فرص عمل في المنزل بمشروعات متناهية الصغر .. لأننا جايين علشان نخدم المواطنين ونحسن من حياتهم ونسهل عليهم”.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية في القري للعمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلي سعي الوزارة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هياكل تنظيمية موحدة للمجمعات الحكومية التي سيتم انشاءها في قري حياة كريمة والبالغ عددها ٣٣٣ مجمع.

وقدم وزير وزير التنمية المحلية التهنئة الي محافظي سوهاج وقنا والقيادات التنفيذية بالمحافظتين للإنجازات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا الذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ستغير من شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية وأشاد بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للنهوض بحياة أهالي الصعيد والريف المصري.



كما استعرض اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمعدلات تنفيذ المشروعات في قري المحافظة ، حيث أشار الي المتابعة الدورية للمشروعات مع جميع الجهات المنفذة لسرعة التنفيذ ودخولها الخدمة وتحسين حياة مواطني القري بسوهاج.

كما عرض اللواء أشرف الداودي محافظ قنا آخر المستجدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة علي أرض المحافظة ، كما أشار اللواء أشرف عطية محافظ اسوان الي متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري لحل أي معوقات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

واستمع اللواء محمود شعراوي الي مداخلات لعدد من رؤساء المراكز والوحدات القروية وممثلي مؤسسة حياة كريمة حول بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتنسيق الجيد الذي يجري بين الجهات المنفذة للمشروعات ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.

وقدم الحضور الشكر لوزير التنمية المحلية علي حرصة لعقد هذا الاجتماع والاستماع اليهم .

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