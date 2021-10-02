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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحر أسود أم صدفة.. سبب تأجيل حفل زفاف البلوجر بطوط نصر

بطوط نصر
بطوط نصر

أحيانا يصادف بعض المواقف الغريبة التي تتسبب في شعور الأشخاص بأن هناك شئ غير طبيعي يحول لحظات الفرح في حياتهم إلى حزن، و يتجه الكثير من البعض لإدعاء إصابتهم بسحر أسود سبب لهم إزعاج في حياتهم . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية صور للبلوجر الشهيرة “بطوط نصر”، بعد إصابتها بكسر في أحد أصابع قدمها تسبب في عدم قدرتها على الحركة لمدة أسبوعين . 

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تعرضت البلوجر الشهيرة بطوط نصر في الأونة الأخيرة لعدة مواقف كانت سببا في تأجيل زفافها مرتين، الأولى حينما توفى جد زوجها و تم تأجيل حفل الزفاف إحتراما لمشاعر أهل الزوج، و المرة الثانية منذ أيام حينما تعرضت الشابة العشرينية للإصابة في أحد أصابع قدمها .

نشرت الشابة عبر حسابها على موقع إنستجرام، أوضحت فيه أن التشخيص المبدأي كان مجرد كدنة في إصب قدمها الصغير، و لكن بعد أيام شعرت بتجمع دموي و فقدانها القدرة على تحريك قدمها، و بعد التشخيص للمرة الثانية، أكد الطبيب أنه كسر في عظام الإصبع الصغير بقدمها . 

إنهالت تعليقات متابعي بطوط عبر وسائل التواصل الإجتماعي داعين لها بالسفاء العاجل، و اتجهت بعض التعليقات إلى أن ما يحدث لها سحر أسودج و ذلك بسبب تأجيل حفل زفافها أكثر من مرة . 

 

فرح حزن سحر أسود بلوجر بطوط نصر كسر أصابع

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