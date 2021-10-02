التطبيق 15 أكتوبر..حظر دخول المواطنين غير المطعمين ضد كورونا الجهات الحكومية بـ الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 629 لسنة 2021 بتكليف رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و القرى التابعة لهم و المديريات الخدمية و جميع المصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منع دخول أي مواطن أو متردد علي تلك الجهات لم يتم حصوله علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 15 أكتوبر 2021.

جاء ذلك تفعيلا للكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء الصادر لجميع الوزراء و المحافظين لاستصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول المترددين على الأماكن الحكومية دون تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا .



كما حمل القرار، المسئولية كاملة للمواطن الممتنع عن تلقي اللقاح، في حالة مخالفة ذلك و يعمل بهذا القرار فور صدوره.

