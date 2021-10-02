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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألومنيوم نجع حمادى يعلن إعادة تشغيل خط الدرفلة بعد معالجة آثار الحريق

إعادة تشغيل مصنع
إعادة تشغيل مصنع الدرفلة

قال المهندس محمود سالم - العضو المنتدب التنفيذي- لشركة مصر للألومنيوم بـ نجع حمادى ، اليوم السبت، إن جهود عمال المصنع ، نجحت فى إعادة تأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن بعد توقفه لمدة عشرين يوما تقريباً بعد تعرضه لحريق بسبب عطل فني أثناء سير العملية الانتاجية.


جاء ذلك خلال متابعة العضو المنتدب التتفيذي، عملية درفلة ٢ بلاطة ألومنيوم و انتاج لفة مدرفلات بنجاح بمصنع الدرفلة، للإطمئنان على سير العمل و انتظامه، وقدم خلالها التهنئة للقيادات و العمال بنجاح جهود إعادة تأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن.

 

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وأشاد سالم ، بجهود العاملين بمصنع الدرفلة مهندسين و فنيين و عاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية لإعادة تشغيل خط الدرفلة مرة أخرى، مقدماً الشكر لفرق العمل المحتلفة من قطاعات تشكيل الألومينوم و باقى قطاعات الشركة الذين ضربوا أروع الأمثلة لإخلاص و انتماء العامل المصري عامة و عمال مصر للألومنيوم خاصة و قدرتهم الفائقة على تحدي الوقت والظروف الصعبة .

 

وتابع سالم، فضلاً  عن مواصلتهم العمل ليلا ونهارا طوال عشرين يوماً ، دون راحة لانجاز المهمة و انجاح عملية إعادة التأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن واستعادة الانتاج فى وقت قياسي غير مسبوق حيث قدرت الشركات المماثلة و العملاء أن عملية إعادة التأهيل سوف تستغرق ثلاثة أشهر بأقل تقدير.

 

وأضاف سالم ، بأن نجاح عملية إعادة التشغيل فى هذا الوقت القياسي و بأقل تكلفة ممكنة مع تحقيق أعلى جودة ، يعكس تقديركم للمسئولية ومدى تفانيكم في العمل ومحبتكم لشركتكم الوطنية مصر للألومنيوم ، كما عهدتكم في المواقف الصعبة وهذا هو المتوقع من عمال مجتهدة و مخلصة تحرص على رفع اسم شركتها باستمرار و لو على حساب أنفسهم، و هذه ليست المرة الأولى التي نرى بها تضحيات عمال شركة مصر للألومنيوم من أجل العمل.

 

وكان خط الدرفلة على الساخن تعرض لحريق  صباح يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢١ ، نتج عن عطل فني فى خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم بسبب الطبيعة العملية الانتاجية بقطاع الدرفلة  أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم ، و لم يؤثر الحادث على العقود المبرمة بين الشركة و عملائها العالميين والمحليين، حيث تم تعويض فترة التوقف عن طريق المخزون، و لم يسفر الحريق وقتها عن أى اصابات بين العاملين.

 

إعادة تشغيل مصنع الدرفلة

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