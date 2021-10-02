ألومنيوم نجع حمادى يعلن إعادة تشغيل خط الدرفلة بعد معالجة آثار الحريق

قال المهندس محمود سالم - العضو المنتدب التنفيذي- لشركة مصر للألومنيوم بـ نجع حمادى ، اليوم السبت، إن جهود عمال المصنع ، نجحت فى إعادة تأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن بعد توقفه لمدة عشرين يوما تقريباً بعد تعرضه لحريق بسبب عطل فني أثناء سير العملية الانتاجية.



جاء ذلك خلال متابعة العضو المنتدب التتفيذي، عملية درفلة ٢ بلاطة ألومنيوم و انتاج لفة مدرفلات بنجاح بمصنع الدرفلة، للإطمئنان على سير العمل و انتظامه، وقدم خلالها التهنئة للقيادات و العمال بنجاح جهود إعادة تأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن.



وأشاد سالم ، بجهود العاملين بمصنع الدرفلة مهندسين و فنيين و عاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية لإعادة تشغيل خط الدرفلة مرة أخرى، مقدماً الشكر لفرق العمل المحتلفة من قطاعات تشكيل الألومينوم و باقى قطاعات الشركة الذين ضربوا أروع الأمثلة لإخلاص و انتماء العامل المصري عامة و عمال مصر للألومنيوم خاصة و قدرتهم الفائقة على تحدي الوقت والظروف الصعبة .

وتابع سالم، فضلاً عن مواصلتهم العمل ليلا ونهارا طوال عشرين يوماً ، دون راحة لانجاز المهمة و انجاح عملية إعادة التأهيل و تشغيل خط الدرفلة على الساخن واستعادة الانتاج فى وقت قياسي غير مسبوق حيث قدرت الشركات المماثلة و العملاء أن عملية إعادة التأهيل سوف تستغرق ثلاثة أشهر بأقل تقدير.

وأضاف سالم ، بأن نجاح عملية إعادة التشغيل فى هذا الوقت القياسي و بأقل تكلفة ممكنة مع تحقيق أعلى جودة ، يعكس تقديركم للمسئولية ومدى تفانيكم في العمل ومحبتكم لشركتكم الوطنية مصر للألومنيوم ، كما عهدتكم في المواقف الصعبة وهذا هو المتوقع من عمال مجتهدة و مخلصة تحرص على رفع اسم شركتها باستمرار و لو على حساب أنفسهم، و هذه ليست المرة الأولى التي نرى بها تضحيات عمال شركة مصر للألومنيوم من أجل العمل.

وكان خط الدرفلة على الساخن تعرض لحريق صباح يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢١ ، نتج عن عطل فني فى خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم بسبب الطبيعة العملية الانتاجية بقطاع الدرفلة أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم ، و لم يؤثر الحادث على العقود المبرمة بين الشركة و عملائها العالميين والمحليين، حيث تم تعويض فترة التوقف عن طريق المخزون، و لم يسفر الحريق وقتها عن أى اصابات بين العاملين.

إعادة تشغيل مصنع الدرفلة

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