صحة قنا تخصص الصالة المغطاة لحل مشكلات المواطنين لتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشئون الصحية بـ قنا ، عن تخصيص فريق متكامل بالصالة المغطاة بمدينة قنا للتعامل مع المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء التسجيل و الحصول علي اللقاح .

وأوضح تاواضروس ، بأن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين " فقد موعد الجرعة لأي سبب و يرغب في إستكمال جرعاته، مواطن يرغب بالسفر و لم يتلقي أي لقاحات، تلقي اللقاح فعلياً ولم يتم التسجيل له علي الموقع، مواطن تلقي الجرعة الأولي من خلال قافلة طبية متنقلة و لم يتواجد أثناء موعد مرور القافلة لتلقي الجرعة الثانية".



وأكد تاوضروس ، بأن الفريق سوف يعمل علي حل تلك المشكلات و التعامل معها و إعطاء المواطن الجرعة الخاصة به حسب احتياجه دون الرجوع إلي الخط الساخن للوزارة.

وأضاف تاوضروس ، بأنه جرى تخصيص الصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا للتعامل مع أي مشكلة مع المواطن، مشدداً علي ضرورة تلقي كافة المواطنين لقاح كورونا و تيسير حصولهم علي ذلك.

وأشار تاوضروس ، إلى أن المديرية تحرص على تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان و التي تهدف لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلي جميع مواطني المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء أشرف غريب ، محافظ قنا ، بضروة العمل علي تذليل كافة المعوقات التي تحول دون وصول اللقاح الخاص بكورونا إلي جميع المواطنين.