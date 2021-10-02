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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تخصص الصالة المغطاة لحل مشكلات المواطنين لتلقي لقاح كورونا

التطعيم لحالات كورونا
التطعيم لحالات كورونا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشئون الصحية بـ قنا ، عن تخصيص فريق متكامل بالصالة المغطاة بمدينة قنا للتعامل مع المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء التسجيل و الحصول علي اللقاح .

وأوضح تاواضروس ، بأن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين " فقد موعد الجرعة لأي سبب و يرغب في إستكمال جرعاته، مواطن يرغب بالسفر و لم يتلقي أي لقاحات، تلقي اللقاح فعلياً ولم يتم التسجيل له علي الموقع، مواطن تلقي الجرعة الأولي من خلال قافلة طبية متنقلة و لم يتواجد أثناء موعد مرور القافلة لتلقي الجرعة الثانية".

 

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وأكد تاوضروس ، بأن الفريق سوف يعمل علي حل تلك المشكلات و التعامل معها و إعطاء المواطن الجرعة الخاصة به حسب احتياجه دون الرجوع إلي الخط الساخن للوزارة.

 

وأضاف تاوضروس ،  بأنه جرى تخصيص الصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا للتعامل مع أي مشكلة مع المواطن، مشدداً علي ضرورة تلقي كافة المواطنين لقاح كورونا و تيسير حصولهم علي ذلك.

وأشار تاوضروس ، إلى أن المديرية تحرص على تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان و التي تهدف لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلي جميع مواطني المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء أشرف غريب ، محافظ قنا ، بضروة العمل علي تذليل كافة المعوقات التي تحول دون وصول اللقاح الخاص بكورونا إلي جميع المواطنين.

 

قنا اللقاح كورونا مدينة قنا الشئون الصحية الصالة المغطاة

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