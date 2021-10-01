أبو فياض السفاح.. العثور على جثة جديدة فى منزل قاتل أسرته بقنا

ارتفاع العدد لـ ٤ جثث

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة متحللة داخل جوال بمنزل قاتل أسرته والذى لقى مصرعه بطلقات نارية خلال اشتباك مع قوات الشرطة مطلع الشهر الماضى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة متحللة داخل جوال بمنزل محمد نصر ٣٤ عاماً الشهير بأبوفياض ليرتفع عدد الجثث المعثور عليها داخل منزله إلى ٤ جثث منهم زوجتيه وابنته المعثور عليهم مدفونين داخل المنزل.

وكان قطاع الأمن العام بـ قنا ، شن حملة لضبط مسجل الخطر و المطلوب لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، من بينهم ١٧ حكم إعدام و مؤبد فى قضايا جنائية، و أثناء المداهمة بادر بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما دفعهم إلى الرد ونتج عن ذلك سقوطه جثة هامدة.

و أثناء فحص المنزل فوجئت قوات الأمن، بكمية أسلحة ثقيلة و خفيفة و قنابل يدوية، كما تم العثور على ٣ جثث مدفونة داخل غرفة بالمنزل و التى لم يتبقى منها إلا عظام بعدما تحللت نتيجة الفترة الزمنية.

وتبين من التحريات أن الجثث، منها جثتين لزوجات المتهم القتيل ، وجثة أخرى تخص ابنته ، فضلاً عن شخص وجد مكبلا بالحبال داخل المنزل، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.