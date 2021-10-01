عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع العدد لـ ٤ جثث

أبو فياض السفاح.. العثور على جثة جديدة فى منزل قاتل أسرته بقنا

محمد نصر الشهير بأبوفياض
محمد نصر الشهير بأبوفياض

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة متحللة داخل جوال بمنزل قاتل أسرته والذى لقى مصرعه بطلقات نارية خلال اشتباك مع قوات الشرطة مطلع الشهر الماضى.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة متحللة داخل جوال بمنزل محمد نصر ٣٤ عاماً الشهير بأبوفياض ليرتفع عدد الجثث المعثور عليها داخل منزله إلى ٤ جثث منهم زوجتيه وابنته المعثور عليهم مدفونين داخل المنزل.

 

نفسها تقابل شيخ الأزهر.. "ندا" تتحدى إعاقتها بحفظ القرآن الكريم وتعلم نفسها ذاتيا.. فيديو

٩ مقرات.. صحة قنا تعلن جاهزيتها للتطعيم الفورى لطلاب الجامعات بلقاح كورونا

 

وكان قطاع الأمن العام بـ قنا ، شن حملة لضبط مسجل الخطر  و المطلوب لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، من بينهم ١٧ حكم إعدام و مؤبد فى قضايا جنائية، و أثناء المداهمة بادر بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما دفعهم إلى الرد ونتج عن ذلك سقوطه جثة هامدة.

 

و أثناء فحص المنزل فوجئت قوات الأمن،   بكمية أسلحة ثقيلة و خفيفة و قنابل يدوية، كما تم العثور على ٣ جثث مدفونة داخل غرفة بالمنزل و التى لم يتبقى منها إلا عظام بعدما تحللت نتيجة الفترة الزمنية.

 

وتبين من التحريات أن الجثث، منها جثتين لزوجات المتهم  القتيل ، وجثة أخرى تخص ابنته ، فضلاً عن شخص وجد مكبلا بالحبال داخل المنزل، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

قنا طلقات نارية جوال قوات الشرطة سفاح قنا قاتل أسرته جثة متحللة

موضوعات متعلقة

شاهد الراقصة لورديانا.. وقف معلم بنجع حمادي شهرين عن العمل

قنا تنجح فى إزالة 365 حالة تعد على أملاك الدولة

ترشيحاتنا

مكافحة الإفلات من العقاب|حقوق الإنسان المغربية تبعث بمطالب عاجلة لحكومة أخنوش

القانون يحظر بيع أو تأجير هذا النوع من العقارات.. تفاصيل

سفير الصين بالقاهرة فى حوار خاص لـ صدى البلد: شعبنا اعتمد على النفس وكافح بجد واجتهاد.. سنقدم 2 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر.. استثماراتنا المباشرة تبلغ 190 مليون دولار..صور

فخورين بيكي.. قصة مؤثرة لـ 4 شباب يحتفلون بتخرج والدتهم بعد طلاقها

إزالة 18 حالة تعدٍّ علي أراضي الري في منشاة القناطر بالجيزة

100 طن.. إزالة مركب يهدد حياة المواطنين ببحر الملاح بالغربية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

وقف الرواتب أبرزها .. 3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

فيديو

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ