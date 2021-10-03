طريقة عمل الحلبة المطحونة.. إليك فوائدها

الحلبة هي عشب يستخدم بشكل شائع لمجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية، وتشير الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في إنتاج حليب الأم، وفوائد أخرى مذهلة، ولها أكثر من طريقة تحضير في المنزل.

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طريقة عمل مشروب الحلبة المطحونة

طريقة عمل الحلبة المغات

فوائد شرب الحلبة المطحونة

المغات

طريقة عمل مشروب الحلبة

نقدم طريقة عمل مشروب الحلبة المطحونة خلال السطور التالية وفقًا لموقع “ويكي هاوي الأجنبي”.

مكونات مشروب الحلبة

1 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

1 كوب من الماء.

ملعقة من العسل النحل.

طريقة عمل الحلبة

1- أضيفي الحلبة إلى الماء في وعاء متوسط الحجم.

2- ضعي الوعاء على نار هادئة حتى الغليان.

3- صبي المشروب في كوب مع ملعقة من عسل النحل للتحلية.



فوائد شرب الحلبة

مشروب الحلبة علاج تقليدي لمرض السكري ويستخدم أيضًا لزيادة إدرار الحليب لدى النساء المرضعات، ويوصف بأنه مكمل للوجبات الغذائية التي تساعد على علاج مرض السكري وتشنجات الحيض وتوفر الرضاعة الدعم.

وتعتبر الحلبة أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ، وظهرت الدراسات أن البوتاسيوم قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

فوائد الحلبة مع الحليب

الحلبة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، ووجدت الأبحاث عددًا من الفوائد الصحية المحتملة لشاي الحلبة:

إنتاج حليب الأم

لطالما تم الترويج للحلبة لقدرتها على تحسين إنتاج حليب الثدي لدى النساء المرضعات، تشير أربع دراسات منفصلة إلى أن استهلاك الحلبة يزيد بشكل كبير من إنتاج الحليب مقارنة بالدواء الوهمي.

التوازن الهرموني

بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، قد يساعد مستخلص الحلبة في تقليل بعض الانزعاج المرتبط بتغيير مستويات الهرمون، وجدت دراسة عشوائية مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي تأثيرات مهمة في تقليل الهبات الساخنة عن طريق تناول الحلبة لمدة 90 يومًا.

فوائد المغات

المغات من المشروبات المفضلة عند المصريين، حيث يتم تقديمه إلى الضيوف عند ولادة المولود، وهو مكون من الحلبة والحليب والسمسم، وفوائده عديدة ومذهلة، ويعد من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها خلال فصل الشتاء فهو يعطيك المزيد من السعرات الحرارية والطاقة لمواجهة الطقس البارد.

1- يساعد في التخلص من الأمراض.

2- طرد سموم الجسم.

3- مفيد لكبار السن لاحتوائه على الكالسيوم والمعادن.

4- مفيد جدا لمرضى النحافة لاحتوائه على العديد من المواد السكرية إضافة إلى الحلبة التى تعد المكون الرئيسى له والتى تعمل كفاتح للشهية إضافة إلى إحتواء المغات على كميات كبيرة من السمسم الذى يعد من الحبوب الغنية بالدهون المفيدة للجسم ومصدر جيد للكالسيوم.

طريقة عمل المغات

وقدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل المغات بخطوات بسيطة وسهلة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

مقادير المغات

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

سكر.

2 ملعقة صغيرة سمسم.

2 كوب ماء.

كوب مكسرات مشكلة محمصة.

طريقة تحضير المغات

1- ضعي الحلبة البودرة مع السمن على النار.

2- ضيفى اليها السكر والسمسم والماء المغلى و تترك حتى تتجانس المكونات.

3- ضعي المغات فى اكواب التقديم و يضاف اليه المكسرات ويقدم.

