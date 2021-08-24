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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعالج 20 مرضا .. فوائد الحلبة الصحية

فوائد الحلبة
فوائد الحلبة

بالرغم من أن فوائد الحلبة كثيرا جدا إلا أن أغلب الناس لا يعرفون قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية مما يجعلهم يبتعدون عن تناولها.

عرف الناس فوائد الحلبة في العصور القديمة واستخدموها بأشكال مختلفة مثل الزيت والمشروب الدافئ لمئات أو ربما آلاف السنين للحصول على فوائدها في علاج مجموعة واسعة جدًا من الأمراض والمشكلات الصحية.

دراسة: الحلبة تحسن الرغبة الجنسية للنساء وتقلل من جفاف المهبل

كوب من مغلي الحلبة يمنحك فوائد غير متوقعة

نعرض لكم اهم فوائد الحلبة الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع 
“medicalnewstoday”


علاج مشاكل  الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإمساك وفقدان الشهية والتهاب المعدة
زيادة إنتاج حليب الثدي وتدفقه
داء السكري
انخفاض هرمون التستوستيرون أو الرغبة الجنسية
علاج الحيض المؤلم
علاج مشاكل السن يأس
التهاب المفاصل
ضغط دم مرتفع
ومن فوائد الحلبة علاج السمنة
ومن فوائد الحلبة المهمة علاج مشاكل  التنفس
أداء تمرين منخفض
قرحة المعدة
جروح مفتوحة
ألم عضلي
الصداع النصفي والصداع
ومن فوائد الحلبة الشهيرة علاج آلام الولادة

فوائد الحلبة الحلبة الحيض الرغبة الجنسية التنفس التهاب المعدة

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