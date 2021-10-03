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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي عبر 3 وسائل.. اليوم

مصروفات المدارس
مصروفات المدارس

تتيح وزارة التربية والتعليم خدمة سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 - 2022 لجميع المراحل والصفوف، بدءًا من اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

 

و يمكن سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي للطالب من خلال الآتي: مكاتب البريد ، وفوري ، ومنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها ( وقتي / ايجي.باي / سداد/ طلقة / ضامن / امان / مصاري/ بيى/ ممكن / موجه / أموال/ خالص موبايل ) .

 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

 

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف لبناء الشخصية السوية، وعملا على توفير الامكانيات المادية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

 

 

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

 

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 

 

  • من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي  : 305 جنيهات.
  • من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه.
  • مصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام : 520 جنيه.
  • مصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات.
  • الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه.
  • مصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.
مصروفات المدارس 2021 / 2022

وتساءل عدد من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، عن كيفية استرداد المبالغ الإضافية المسددة بالخطأ في خدمة تحصيل مصروفات المدارس إلكترونيا ، عبر خدمات فوري و غيرها.

 

وأكد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه في حالة السداد مرتين مرة برقم قومي خطأ سواء رقم الأب أو الأم، ومرة برقم قومي الطالب ، أو في حالة سداد فئات معفاه أو أبناء عاملين وتم إتاحة السداد له مرة أخري وسدد بالكامل ، يتم تقديم طلب من ولي الأمر لصندوق دعم المشروعات برد المبلغ المسدد بالخطأ ، ويذكر بالطلب رقم موبايل ولي الأمر ويرفق بالطلب أصل ايصال السداد الأول ، وصورة ايصال السداد الثاني ، وصورة بطاقة ولي بالأمر ويرسل الطلب بالمرفقات علي عنوان الصندوق ٣ ش صالح سليم الجزيرة القاهرة خلف نقابة المعلمين

وأوضح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، أنه في حالة سداد المصروفات كاملة رغم أن أحقية الطالب في خصم أبناء العاملين بالتعليم أو يستحق الإعفاء ، وكذلك في حالة سداد مصروفات ثانوي عام والتحاق الطالب بالتعليم الفني ، يتم تقديم طلب من ولي الأمر برد الفرق ، ويذكر بالطلب رقم موبايل ولي الأمر ويرفق بالطلب صورة طبق الأصل من ايصال السداد ، وصورة بطاقة ولي الأمر مع نسخة مطبوعة من قاعدة بيانات المدرسة مختومة ، بأن الطالب مسجل ضمن حالات الاعفاء أو أبناء عاملين ، وتعتمد من الإدارة التعليمية ويرسل الطلب بالمرفقات علي عنوان الصندوق ٣ ش صالح سليم الجزيرة القاهرة خلف نقابة المعلمين.

أما في حالة سداد طالب للمصروفات، رغم أن السن أقل من سن القبول أو تم الالتحاق بالأزهر، فيتم تقديم طلب من ولي الأمر برد المبلغ ، ويذكر بالطلب رقم موبايل ولي الأمر ويرفق بالطلب أصل إيصال السداد وصورة بطاقة ولي الأمر ، وأفادة من الإدارة مختومة بأن الطالب لم يقبل بمرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية نظرا لصغر سنه، وإثبات قيد من المعهد الأزهري إذا كان الطالب تم التحاقه بالأزهر.


وأكد صندوق دعم المشروعات التعليمية، أنه في جميع الحالات ، اذا كان الطلب مقدم من الام ترفق صورة شهادة ميلاد الطالب ، وعندما تصل لمقدم الطلب رساله علي الموبايل عليه أن يتوجه الي اقرب مكتب بريد لاستلام المبلغ المسترد.

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