بعد ضرب شرطيين.. نتنياهو يتهم رئيس وزراء إسرائيل بالاعتماد على الإخوان

اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينيت، بالاعتماد على تنظيم الإخوان وذلك بعد تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وتابع نتنياهو "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس والإخوان ، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرأون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

אני מגנה בתוקף את תקיפת השוטרים בכפר קאסם.



כשהממשלה של בנט תלויה במנסור עבאס ובאחים המוסלמים, עבריינים במגזר הערבי מרימים את הראש ומעזים לפגוע בשוטרים שלנו. זו חציית קו אדום שאסור לעבור עליה לסדר היום.



יש למצות את מלוא חומרת הדין עם כל מי שהיה מעורב במעשה האלימות הנפשע הזה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2021

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل السابق "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون مع أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي من أعمال العنف".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ، السبت تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطينيي الداخل "عرب 48".

أصيب شرطيان ومتطوع بجروح في هذا الاعتداء، ويعتقد أن المعتدين حراس يتبعون للبلدية، بحسب الإعلام العبري.

وبدأت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.