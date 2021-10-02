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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضرب شرطيين.. نتنياهو يتهم رئيس وزراء إسرائيل بالاعتماد على الإخوان

نتنياهو يتهم رئيس
نتنياهو يتهم رئيس وزراء إسرائيل بالاعتماد على الإخوان

اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينيت، بالاعتماد على تنظيم الإخوان وذلك بعد تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وتابع نتنياهو "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس والإخوان ، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرأون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل السابق "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون مع أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي من أعمال العنف".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ، السبت تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطينيي الداخل "عرب 48".

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أصيب شرطيان ومتطوع بجروح في هذا الاعتداء، ويعتقد أن المعتدين حراس يتبعون للبلدية، بحسب الإعلام العبري.

وبدأت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

إسرائيل نتنياهو بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإخوان

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