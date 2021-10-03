إعصار شاهين يضرب العاصمة العمانية مسقط .. فيديو

أفادت صحيفة "الرؤية" العمانية، اليوم الأحد، ببدء هطول الأمطار الغزيرة على مسقط، عاصمة سلطنة عمان، في بداية للتأثيرات المباشرة لإعصار شاهين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمطاراً غزيرة بدأت في الهطول على مسقط في الوقت الحالي.

وأضافت أن الإعصار المداري شاهين يستمر في حركته باتجاه محافظة شمال الباطنة وتبدأ التأثيرات المباشرة للإعصار صباح يوم الأحد، برياح شديدة وأمطار رعدية شديدة الغزارة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام في سلطنة عمان الأمطار الغزيرة التي تهطل على العاصمة العمانية مسقط.

وأصدرت السلطات العُمانية تحذيرا، مساء السبت، من وصول سرعة الرياح إلى 110 كلم في الساعة، بالإضافة إلى وصول ارتفاع الموج إلى 12 مترا، بسبب إعصار شاهين.

وقررت السلطات العُمانية، السبت، منح إجازة رسمية ليومين للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتباريين والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بسبب الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، بدءاً من غد.

وفعلت وزارة الصحة العمانية - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - خطة الطوارئ الوطنية الصحية وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

وفي السياق، قامت بعض الولايات بتجهيز مراكز للإيواء في المناطق والمواقع المنخفضة والقريبة من البحر المتوقع تأثرها بالحالة المدارية.