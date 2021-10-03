التأثير الجانبي الجرعة الثالثة من لقاح Pfizer

تهدف الحملة المعززة لفيروس كورونا التي يتم نشرها حاليًا في جميع أنحاء بريطانيا إلى تحسين الحماية الممنوحة من اللققتين السابقتين من اللقاح قبل الشتاء. على الرغم من أن مخاطر التطعيم تفوق بكثير السلبيات ، فقد تم الإبلاغ عن رد فعل شديد للقاح في دراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

لا يبدو أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض ، لكن معدلات الاستشفاء لا تزداد. هذا هو حكم آخر تحليل للبيانات بواسطة تطبيق دراسة الأعراض ZOE ، والذي كان يراقب تأثير الوباء من خلال طلبات المستخدمين. ومع ذلك ، مع اقتراب فصل الشتاء ، يلوح في الأفق شبح غرق المستشفيات.



لمواجهة هذا التهديد ، عرضت حكومة المملكة المتحدة على الملايين من الفئات المعرضة للخطر جرعة ثالثة من لقاح كوفيد .

سيتم تقديم جرعة معززة لمعظم الأشخاص من لقاح Pfizer / BioNTech أو لقاح Moderna.

تتم مراقبة تأثير حملة اللقاح المعزز ، لكن دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى بعض الآثار الجانبية المتوقعة.



في دراسة تحليل البيانات المبلغ عنها ذاتيا من برنامج مركز السيطرة على الأمراض-V آمن التقارير سلامة اللقاح من 22191 شخصا تلقوا طلقات الثالثة في الفترة ما بين 12 أغسطس و 19 سبتمبر 2021.



من بين 22191 الذين قدموا تقارير إلى V-Safe ، قال حوالي 7000 (32 بالمائة) إنهم لاحظوا أي آثار جانبية.

أفاد أكثر من 6200 (28 في المائة) أنهم لم يشعروا بصحة جيدة بما يكفي للقيام بالأنشطة اليومية العادية ، عادة في اليوم التالي للتطعيم.

كانت الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها خفيفة بشكل عام وجيدة التحمل ، لكن سبعة في المائة من المشاركين أشاروا إلى أعراض أكثر حدة.

أفاد البعض بوجود ألم عام ، حيث وصفه سبعة في المائة بأنه شديد ، والذي عرفه مركز السيطرة على الأمراض بأنه ألم يجعل "الأنشطة اليومية صعبة أو مستحيلة".

تضمنت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ما يلي:

ألم موقع الحقن (71 بالمائة)

التعب (56 بالمائة).

الصداع (43.4 بالمائة).

ومع ذلك ، لاحظ باحثو مركز السيطرة على الأمراض أنه "لا توجد أنماط غير متوقعة من ردود الفعل السلبية" بعد أن تلقى الناس جرعتهم الثالثة.



دفعة معززة - ما تحتاج إلى معرفته

ستحصل على جرعة معززة بعد ستة أشهر على الأقل من تناولك للجرعة الثانية.

ستخبرك NHS عندما يحين دورك للحصول على جرعة معززة. من المهم عدم الاتصال بـ NHS لأحد قبل ذلك الحين.

ستتم دعوة معظم الأشخاص لحجز موعد في مركز تطعيم أكبر أو صيدلية أو خدمة NHS محلية مثل عيادة الممارس العام.

يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية أو الاجتماعية في الخطوط الأمامية حجز موعد للجرعة المعززة عبر الإنترنت.

لا تحتاج إلى الانتظار حتى يتم الاتصال بك من قبل NHS.

عادةً ما يحصل الأشخاص الذين يعملون في صندوق NHS أو دار رعاية على جرعة معززة من خلال صاحب العمل.



يمكنك حجز جرعة اللقاح المعزز لـ COVID-19 عبر الإنترنت إذا كنت موظفًا صحيًا أو اجتماعيًا في الخطوط الأمامية.

يمكنك أيضًا حجز جرعتك المعززة عبر الإنترنت إذا تم الاتصال بك من قبل NHS وأنت إما:



من سن 50 وما فوق

أن تبلغ من العمر 16 عامًا فأكثر وتعاني من حالة صحية تجعلك في خطر كبير من الإصابة بـ COVID-19.

إذا لم تكن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية ، فيرجى الانتظار حتى يتم الاتصال بك من قبل NHS قبل حجز جرعة التعزيز الخاصة بك.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.