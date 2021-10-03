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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تكريم مستحق.. الفنانة بشرى تكشف أسباب حصول أحمد السقا على الجائزة الابداعية في الدورة الخامسة

الفنانة بشرى رزة
الفنانة بشرى رزة

أكدت  بشرى رزة  المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي ، أن وقوع الاختيار على الفنان الكبير أحمد السقا  في حصوله على الجائزة  الابداعية للمهرجان في دورته الخامسة يعود لنفس فكرة اختيار محمد هنيدي في  الدورة السابقة، كون الاخير فتح  الفرصة لجيل جديد  أحدث نقلة في السينما بداية من فيلم " إسماعيلية رايح جاي "، بدأت بهنيدي في أفلام الكوميديا أعقبها فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، والتي هي بداية جيل جديد قاد فكرة الافلام الحركية والاكشن، موضحة أنه هو سبب تكريم الفنان أحمد السقا في الدورة القادمة ".

وأوضحت بشرى رزة في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON"  ، أن التكريم ليس فقط لشخص الفنان أحمد السقا، ولكن لريادته في هذا المجال، قائلة : "كل سنة بنختار ميزة أو جانب معين في السينما ونكرمه وأحمد السقا فنان مميز وفتح فرصة لجيل جديد وماحدش اشتغل معه إلا وأصبح  نجماً".

وأتمت الفنانة: "في جانب أخر محدش يعرفه وهو إن أحمد السقا كان بيتنازل في أعمال عن جزء من أجره لضخه في العملية الانتاجية ولضمان جودة أعلى عبر إستقطاب  " كرو " من الخراج لاتقان " الاكشن لينافس الافلام العالمية وبالتالي هو شخص رائد وتكريمه مستحق ".

بشري احمد السقا الجائزة الابداعية الدورة الخامسة مهرجان الجونة السينمائي

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