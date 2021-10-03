نشرة المرأة .. توقعات الأبراج اليوم.. وأعرااض النوبة القلبية.. الآثار الجانبية للقاح Pfizer

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



تحدث نوبات القلب عندما يتم إيقاف إمداد القلب بالدم فجأة، يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالأعراض.

تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص لآخر ، وقد يصاب بعض الأشخاص بنوبة قلبية دون الشعور بجميع الأعراض المعروفة في المملكة المتحدة ، هناك أكثر من 100،000 حالة دخول إلى المستشفيات كل عام بسبب النوبات القلبية.

يعد فقدان الوزن عملاً شاقًا ، ولكن هناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي يمكنك القيام بها لتسريع عملية فقدان الوزن إليك هذا المشروب السحري.



تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3/10 /2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

تهدف الحملة المعززة لفيروس كورونا التي يتم نشرها حاليًا في جميع أنحاء بريطانيا إلى تحسين الحماية الممنوحة من اللققتين السابقتين من اللقاح قبل الشتاء. على الرغم من أن مخاطر التطعيم تفوق بكثير السلبيات ، فقد تم الإبلاغ عن رد فعل شديد للقاح في دراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).