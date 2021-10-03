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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. توقعات الأبراج اليوم.. وأعرااض النوبة القلبية.. الآثار الجانبية للقاح Pfizer

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

النوبة القلبية .. 6 علامات تحذيرية يجب اكتشافها قبل فوات الأوان


تحدث نوبات القلب عندما يتم إيقاف إمداد القلب بالدم فجأة، يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالأعراض.

تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص لآخر ، وقد يصاب بعض الأشخاص بنوبة قلبية دون الشعور بجميع الأعراض المعروفة في المملكة المتحدة ، هناك أكثر من 100،000 حالة دخول إلى المستشفيات كل عام بسبب النوبات القلبية.

 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3/10 /2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

 

التأثير الجانبي الجرعة الثالثة من لقاح Pfizer
 

تهدف الحملة المعززة لفيروس كورونا التي يتم نشرها حاليًا في جميع أنحاء بريطانيا إلى تحسين الحماية الممنوحة من اللققتين السابقتين من اللقاح قبل الشتاء. على الرغم من أن مخاطر التطعيم تفوق بكثير السلبيات ، فقد تم الإبلاغ عن رد فعل شديد للقاح في دراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

نشر موقع صدى البلد بالمرأة والصحة الاخبار صدى البلد موقع

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