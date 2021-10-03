كوب من هذا المشروب يساعد فى خسارة الوزن الزائد

يعد فقدان الوزن عملاً شاقًا ، ولكن هناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي يمكنك القيام بها لتسريع عملية فقدان الوزن إليك هذا المشروب السحري.



أمراض تسببها السمنة



إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقد يؤدي وزنك إلى عدد من الحالات الخطيرة والمميتة التي قد تهدد حياتك ، بما في ذلك:



داء السكري من النوع 2

مرض القلب التاجي

بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان الأمعاء

السكتة الدماغية

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فهذا عمومًا لأنك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه من خلال النشاط البدني.

عندما يحدث هذا ، يخزن الجسم الطاقة الزائدة على شكل دهون ويزداد وزنك.

المشكلة الأكثر شيوعًا المرتبطة بزيادة الوزن هي تناول كميات مفرطة من الأطعمة الرخيصة عالية السعرات الحرارية ، وخاصة الأطعمة الدهنية والسكرية.

هذا هو السبب في أن الخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تقليل السعرات الحرارية واتخاذ خيارات طعام أكثر ذكاءً.

توصي NHS بتناول وجبات منتظمة طوال اليوم لتجنب إغراء تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

يجب أيضًا تجنب تفويت الوجبات ، لأن ذلك سيؤدي إلى تناول وجبات خفيفة.

تأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضروات لأنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون وغنية بالألياف وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

تحتاج إلى تناول الكثير من الألياف ، وشرب الكثير من الماء وأن تكون نشطًا قدر الإمكان.

مشروب لذيذ لزيادة فقدان الوزن

لن تغير جسمك بإضافة شيء واحد فقط إلى نظامك الغذائي ، لكنها بداية.

سيساعد الامتناع عن المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية واستبدالها بالشاي على زيادة فقدان الوزن.

غالبًا ما يخلط الناس بين العطش والجوع ، وعندما يحدث هذا يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية.

توصي NHS بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا ، ويمكن أن يشمل ذلك الشاي.

يمكن أن يساعدك شاي ثمر الورد والكركديه في مهمتك لفقدان الوزن ، وفقًا لكيران توادي ، مؤسس شاي هامبستيد.

قال خبير الشاي: "يجب أن أؤكد أن الشاي وحده ليس أداة لإنقاص الوزن لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.



"ومع ذلك ، فإن شاي ثمر الورد والكركديه لديه بعض الدراسات التي تثبت أنه قد يساعد في إنقاص الوزن بسبب تيليروسايد ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي لها بعض خصائص حرق الدهون."



مصدر المعلومات موقع إكسبريس.