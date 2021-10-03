النوبة القلبية .. 6 علامات تحذيرية يجب اكتشافها قبل فوات الأوان

تحدث نوبات القلب عندما يتم إيقاف إمداد القلب بالدم فجأة، يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالأعراض.

تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص لآخر ، وقد يصاب بعض الأشخاص بنوبة قلبية دون الشعور بجميع الأعراض المعروفة في المملكة المتحدة ، هناك أكثر من 100،000 حالة دخول إلى المستشفيات كل عام بسبب النوبات القلبية.

يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

"لا تنتظر للحصول على المساعدة إذا واجهت أيًا من هذه العلامات التحذيرية للنوبة القلبية بعض النوبات القلبية تكون مفاجئة وشديدة لكن معظمها يبدأ ببطء ، مع ألم خفيف أو انزعاج

العلامات الست للنوبة القلبية



تشمل هذه العلامات الست عدم ارتياح في الصدر في الواقع ، تقول المنظمة إن معظم النوبات القلبية ستتضمن عدم ارتياح في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق ، أو قد يزول ثم يعود.

يمكن أن تشعر بضغط غير مريح أو انضغاط أو امتلاء أو ألم.

علامة رئيسية أخرى هي عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم. قد يشمل ذلك الشعور بعدم الراحة في أحد أو كلا الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، يجب عليك أيضًا طلب المساعدة الفورية. ويضيف الموقع أن العلامات الأخرى تشمل العرق البارد أو الغثيان أو الخفة.



يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق التدخين واتباع نظام غذائي عالي الدهون ، من بين عوامل أخرى يمكن أن يؤدي استخدام المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات أيضًا إلى حدوث نوبة قلبية.

"النوبة القلبية الناجمة عن تعاطي الكوكايين هي أحد أكثر أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب شيوعًا" ، حسب موقع NHS تضيف المنظمات أنك لست بحاجة إلى التأكد تمامًا مما إذا كانت أعراضك نوبة قلبية ، ولكن لا يزال يتعين عليك طلب العناية الطبية بغض النظر عن أسرع وقت ممكن.



يقول BHF: "إذا كنت مع شخص يعاني من أعراض النوبة القلبية ولكنهم يؤجلون أو يرفضون استدعاء سيارة إسعاف ، فمن المهم حقًا أن تطلب واحدة منهم" من المهم التعرف على أعراض النوبة القلبية ، والتعامل معها بجدية والتصرف بسرعة لمنع تلف عضلة القلب

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .